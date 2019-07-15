Başkan Rasim Arı iki ayrı düğüne katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı Nevşehir ve Uçhisar'da iki ayrı düğüne katıldı.

Nevşehir'de gerçekleşen düğünde Merve Cihan çiftlerin nikahını da kıyan Başkan Arı, nikâh sonrası evlenme cüzdanını gelin ve damada verirken genç çifte içerisinde birde Kur'an-ı Kerim, Türk Bayrağı ve kahve fincanı takımının bulunduğu hediye takdim etti.

Başkan Arı ayrıca Uçhisar beldesinde Muhammet Kürşat Karaca ve Tevhide Nur çiftinin düğün törenine de katılarak genç çiftin mutluluklarına ortak oldu.

Burada genç çifti tebrik eden Arı, düğüne katılanlar ile bir süre sohbet etti.