Son Dakika Haberleri: Başkan Rasim Arı, Saatçi Hoca Caddesinde incelemelerde bulundu
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Başkan Rasim Arı, Saatçi Hoca Caddesinde incelemelerde bulundu

1 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Saatçi Hoca Caddesinde incelemelerde bulundu.

Başkan Rasim Arı, Saatçi Hoca Caddesinde incelemelerde bulundu, System.String[]
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Saatçi Hoca Caddesinde incelemelerde bulundu. Arı, incelemeleri sırasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Belediye Başkanı Rasim Arı, akşam saatlerinde bir süre önce Nevşehir Belediyesi ekiplerince altyapı çalışmaları tamamlanan Saatçi Hoca Caddesinde incelemelerde bulundu. Beraberinde başkan yardımcıları İbrahim Yüzer, Bektaş Demir ve Ersan Erkut ile birlikte sıcak asfalt serimi öncesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen zemin iyileştirme çalışmalarını izleyen Başkan Arı, çalışmalara ilişkin ilgili birim müdürlerinden bilgiler aldı.

İncelemeleri sırasında esnaf ziyaretlerinde de bulunan Arı, vatandaşlar ve esnaflarla sohbet ederek çalışmalara ilişkin görüş ve öneri dinledi. Cadde de gerçekleştirilen altyapı ve sıcak asfalt çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar Arı'ya teşekkür etti.

Belediye olarak başlattıkları altyapı atağının bundan sonraki süreçte de devam edeceğini kaydeden Başkan Arı, Saatçi Hoca Caddesinin de tıpkı Lale Caddesi gibi çalışmaların tamamlandığında modern bir görünüme kavuşacağını ifade etti. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:46 Kaynak: İHA
Rasim Arı, Nevşehir, Güncel
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