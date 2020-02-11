Başkan Rasim Daşhan'dan don uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Rasim Daşhan'dan don uyarısı - Son Dakika

Başkan Rasim Daşhan'dan don uyarısı

6 saat önce

Kütahya'nın Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, eksi derecelerde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, sayaç ve su tesisatlarının donmaya karşı korunması konusunda vatandaşları uyardı.

Başkan Rasim Daşhan'dan don uyarısı, System.String[]

Kütahya'nın Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, eksi derecelerde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, sayaç ve su tesisatlarının donmaya karşı korunması konusunda vatandaşları uyardı.


Başkan Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, "Hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi nedeniyle abonelerimizi, sayaç ve tesisatlarını korumaları konusunda uyarma gereği duyduk. Su temini açısından sıkıntısız bir kış geçirilmesi için özellikle müstakil evlerde oturanların bu konuda tedbir almaları oldukça önemli" diye konuştu. - KÜTAHYA

Rasim Daşhan, Şaphane, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eksi 21 derecede havaya atılan su, yere buz taneciği olarak düştü
Adana'da soğuk yüzünden musluktan akan su dondu Futbolcu Josef Sural davasında karar çıkmadı Kars'ta donan minibüs, altında ateş yakılırken alevlerin içinde kaldı

Son Dakika Haberleri
16:14 Şarkıcı Yıldırım Yıldızdoğan'ın klibinde duygulandıran şehit Aybüke öğretmen detayı
15:59 Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu
13:46 Cem Yılmaz'dan muhabiri şaşırtan cevap

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 16:39:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Rasim Daşhan'dan don uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]