Başkan Rasim Yüksel'den üç aylar mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Rasim Yüksel'den üç aylar mesajı - Son Dakika

Başkan Rasim Yüksel'den üç aylar mesajı

6 saat önce

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel mübarek üç ayların başlangıcı ile ilgili mesaj yayınladı.

Başkan Rasim Yüksel'den üç aylar mesajı, System.String[]

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel mübarek üç ayların başlangıcı ile ilgili mesaj yayınladı. Başkan Yüksel, "Huzur dolu günlerin başlangıcı olan üç ayları idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.


Başkan Yüksel mesajında, "Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerisine alan, bereket ve huzur dolu günlerin başlangıcı olan üç ayları idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu aylar maneviyatın ve dini duyguların yoğunluk kazandığı, dayanışma, yardımlaşma, merhamet hislerimizin en üst noktaya ulaştığı iyiliklerin ve güzelliklerin arttığı önemli ve özel zamanlardır. Bu kutlu zaman diliminin ilk kandil gecesi olan Regaip kandiline ulaşmış olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek üç aylar ve içerisinde barındırdığı kandiller, insanların kalplerini yakınlaştıran, dostluk, komşuluk, akrabalık ve kardeşlik duygularını arttıran, maneviyatımızın aydınlanmasına vesile olan özel ve güzel gecelerdir. Bu özel gecelerin, gönüllerimize huzur, insanlığa barış ve dünyaya adalet getirmesini diliyorum. Dualarımızı birbirimizden eksik etmememiz temennisiyle tüm halkımızın Mübarek Üç aylarını kutluyor sevgi ve saygılarımı sunarken bu vesileyle vatan ve millet nöbetindeki tüm Mehmetçiklerimizi, polislerimizi Yüce Allah'a emanet ediyor bu kutlu zaman diliminin Ülkemize, Milletimize ve İslam Alemine huzur, barış, kardeşlik ve hoşgörü getirmesini temenni ediyorum" ibarelerine yer verdi. - TEKİRDAĞ

Rasim Yüksel, Ergene, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:29 Kaynak: İHA
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