Başkan Razaman Acar: "28 Şubat her zaman öfte ve nefretle anılacaktır" - Son Dakika

Başkan Razaman Acar: "28 Şubat her zaman öfte ve nefretle anılacaktır"

27.02.2021 12:24
Başkan Razaman Acar:

28 Şubat post-modern darbesinin üzerinden tam 24 yıl geçtiğini belirten Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, "Bütün darbeler gibi 28 Şubat da bir mühendislik projesidir ve toplumu, siyaseti, idareyi, inancı, ticareti, ekonomiyi, yargıyı, eğitimi, kısacası hayatın tüm...

28 Şubat post-modern darbesinin üzerinden tam 24 yıl geçtiğini belirten Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, "Bütün darbeler gibi 28 Şubat da bir mühendislik projesidir ve toplumu, siyaseti, idareyi, inancı, ticareti, ekonomiyi, yargıyı, eğitimi, kısacası hayatın tüm alanlarını dizayn etmeyi hedeflemiştir. Emperyalist güdümlü darbenin buruk, kahredici hatıralarını unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

Türk siyasi tarihinde "post-modern darbe" olarak kayıtlara geçen 28 Şubat 1997'deki MGK'nın üzerinden 24 yıl geçti. 28 Şubat Darbesinin her zaman öfke ve nefretle anılacağına vurgu yapan Ramazan Acar açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"28 Şubat, milletin değerlerine göre siyaset yapılmasına ve bağımsız politikalar belirleme iradesine, toplumun inancını yaşama hakkına, ekonomik sistemin yağma düzeninden kurtarılması sistemine, insanca yaşama standartlarının oluşturulması gayretine karşı siyasi, ekonomik ve sosyal ayrıcalıklar sahibi hegemonik güçlerin müesses nizamı koruma amacıyla gerçekleştirdiği bir darbedir."

O gün, milletimizin binyıl boyunca tarihe ve nesiller boyu ruhumuza kök salmış yerli ve milli değerlerine açıktan savaş açıldığını hatırlatan Acar şöyle devam etti:

"İhanet şebekesi, asker, yargı, siyaset, medya, iş çevreleri ve kimi sözde sivil toplum kuruluşlarındaki iş birlikçileri ile bir dizi yasa dışı ve gayrimeşru uygulamayı zorbaca dayattı. İnsanlık dışı uygulamalarıyla hafızalara kazınan o kerih süreçte millet iradesinin özgür seçimle iktidara getirdiği hükümetin yürütme hakkı gasp edildi. Demokrasi yara aldı, ifade özgürlüğü ayaklar altına alındı, ekonomi çökertildi, bankalar hortumlandı, hazine soyuldu. Milyonlarca insanımız inanç ve düşüncelerinden dolayı fişlendi, hakarete uğradı, işine son verildi, her bakımdan mağdur edildi. Brifinglere göre karar veren yargı, talimata göre manşet atan medya, içinde kimi sendikaların da bulunduğu güya sivil toplum kuruluşları, milli iradeye kurulan komplonun destekçisi ve suç ortağı oldular."

Eğitimi tek bir ideolojinin dayanağı haline getirmek, başörtüsü yasağı ve zorbalıkların dönemin en yıkıcı uygulamalarından bazıları olduğunu aktaran Acar, "Üniversitelerde başörtülü kızlarımız ikna odalarına alınmış, turnikelerden geri çevrilmiş, eğitim hakları gasp edilmiştir. Sürecin zorbalıklarına karşı duran sivil toplum kuruluşları kapatılmış, Kur'an kursları ve vakıfların faaliyetleri yasaklanmıştır. Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitime geçilmiş, düşmanca tavır takınılan imam hatiplerin orta kısımları kapatılmış, katsayı uygulaması getirilerek imam hatip liseleriyle birlikte meslek okullarının da önü kesilmiş; gençlerimiz mesnetsiz bir şekilde mesleksiz bırakılmak istenmiştir.28 Şubat, ülkemizin insan hakları, düşünce ve demokrasi tarihinde kara bir lekedir" ifadelerini kullandı.

Acar son olarak şunları söyledi:

"Binyıl süreceği iddia edilen darbe düzeninin izleri, zaman içerisinde milletin iradesi ve kararlılığıyla birçok açıdan silinmiştir. Darbeciler yargılanarak darbenin hesabı sorulmuş, darbecilerin 21'i müebbet hapse mahküm edilmiştir. Hala dönemin keyfi kararlarıyla mahküm edilen birçok insanın mağduriyeti, anlaşılmaz bir şekilde maalesef devam etmektedir. Adaletin tam olarak tesisi, bu mağduriyetlerin giderilmesi, zararların tazmin edilmesiyle mümkündür. Aksi halde, 28 Şubat'ın izleri, toplumun bir kesimi için bütün yıkıcılığıyla devam ediyor olacaktır. Sıkıntıların giderilmesi, devam eden sorunların çözüme kavuşturulması bağlamında mağduriyetlerin tespiti ve ortadan kaldırılması için bir çalışma yapılmalı ve sivil toplum kuruluşları da bu çalışmada yer almalıdır. Ayrıca, 28 Şubat zihniyetinin ebediyen tasfiye edilmesi için, mağdurların yaşadığı tüm hak kayıpları somut adımlarla telafi edilmeli ve darbenin sivil ayağıyla da hesaplaşılmalıdır." - BURSA

Başkan Razaman Acar: 28 Şubat her zaman öfte ve nefretle anılacaktır
Başkan Razaman Acar: 28 Şubat her zaman öfte ve nefretle anılacaktır

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Razaman Acar: '28 Şubat her zaman öfte ve nefretle anılacaktır' - Son Dakika


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