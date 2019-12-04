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Başkan Recep Bozkurt'tan KYK Müdürü Özüdoğru'ya hayırlı olsun ziyareti
6 saat önce
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne atanan Fatih Özüdoğru'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:27 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne atanan Fatih Özüdoğru'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Müdür Özüdoğru ile bir süre hasbihal eden Başkan Bozkurt, ilçedeki eğitim sistemiyle alakalı fikir alışverişlerinde bulundu. Müdür Özüdoğru da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Başkan Bozkurt ise misafirperverliklerinden dolayı Müdür Özüdoğru'ya teşekkürlerini iletti.
Ziyaret sonunda Başkan Recep Bozkurt tarafından Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Fatih Özüdoğru'ya Şuhut ilçesinin tescilli yöresel lezzeti keşkeğin siması olan bir plaket takdim etti. - AFYONKARAHİSAR
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