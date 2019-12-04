Son Dakika Haberleri: Başkan Recep Bozkurt'tan KYK Müdürü Özüdoğru'ya hayırlı olsun ziyareti
Son Dakika Güncel Başkan Recep Bozkurt'tan KYK Müdürü Özüdoğru'ya hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Başkan Recep Bozkurt'tan KYK Müdürü Özüdoğru'ya hayırlı olsun ziyareti

6 saat önce

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne atanan Fatih Özüdoğru'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Recep Bozkurt'tan KYK Müdürü Özüdoğru'ya hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne atanan Fatih Özüdoğru'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Müdür Özüdoğru ile bir süre hasbihal eden Başkan Bozkurt, ilçedeki eğitim sistemiyle alakalı fikir alışverişlerinde bulundu. Müdür Özüdoğru da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Başkan Bozkurt ise misafirperverliklerinden dolayı Müdür Özüdoğru'ya teşekkürlerini iletti.


Ziyaret sonunda Başkan Recep Bozkurt tarafından Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Fatih Özüdoğru'ya Şuhut ilçesinin tescilli yöresel lezzeti keşkeğin siması olan bir plaket takdim etti. - AFYONKARAHİSAR

Kredi Yurtlar Kurumu, Recep Bozkurt, Şuhut, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:27 Kaynak: İHA
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