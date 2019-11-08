Son Dakika Haberleri: Başkan Recep Bozkurt'tan Mevlid Kandili mesajı
Son Dakika Yaşam Başkan Recep Bozkurt'tan Mevlid Kandili mesajı

Başkan Recep Bozkurt'tan Mevlid Kandili mesajı

7 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Recep Bozkurt'tan Mevlid Kandili mesajı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, yazılı olarak yayınlamış olduğu mesajında, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)'in dünyamıza teşriflerinin 1448. yıl dönümünü idrak etmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Rahmet peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (SAV), insanlığın yaşadığı en buhranlı ve karanlık dönemde dünyayı şereflendirerek, aydınlık çağın yaşanmasına vesile oldu. Bu önemli günün yıl dönümü olarak kutlanan Mevlid Kandilinin tüm insanlık için şefkat, sevgi, hoşgörü, adalet ve huzur ikliminin yaşanmasına vesile olmasını diliyorum. Bu mübarek gün af ve merhamet sahibi yüce Allah'a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna gecelerden birisidir. Bu mübarek gecede, toplum olarak büyük küçük demeden camileri doldurup, ibadetlerimizi en samimi bir niyetle ifa etmeliyiz. Böylesine mübarek gün ve gecelerin tüm mazlum coğrafyalara birlik ve beraberlik getirmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Şuhut'lu hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Mevlid Kandili, Recep Bozkurt, Afyon, Şuhut, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:58 Kaynak: İHA
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