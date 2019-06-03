Son Dakika Haberleri: Başkan Recep Bozkurt'un Ramazan Bayramı mesajı
Son Dakika Yaşam Haber

Başkan Recep Bozkurt'un Ramazan Bayramı mesajı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Recep Bozkurt'un Ramazan Bayramı mesajı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bozkurt mesajında "Dostlukların yeniden canlandığı, üzüntülerin yerine sevince bıraktığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının doruğa çıktığı ve bizleri birbirimize daha da yakınlaştıran mübarek Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramına ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bilinmelidir ki, bayramlar dargınlıkların unutulduğu incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Yüce Rabbim'den tüm İslam coğrafyasının barış, huzur ve kardeşlik içinde bir bayram geçirmesini diliyorum. Bu bayram günlerinin Müslüman ülkelerin yeniden dirilişi için bir fırsat olmasını umuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Şuhut halkımızın ve İslam dünyasının Ramazan Bayramını kutluyor, bayramın ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:39 Kaynak: İHA
Afyon, Recep Bozkurt, Ramazan Bayramı, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ın ithalatı durdurması yumurta fiyatını düşürdü THY bugün 85 bin yolcu ile yılın rekorunu kıracak Sebze ve meyve fiyatları vatandaşların yüzünü güldürdü Ele geçirilen el yazması eserlerde bir tuhaflık var!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 14:05:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Recep Bozkurt'un Ramazan Bayramı mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]