Başkan Regaib Kandili'ni kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Regaib Kandili'ni kutladı - Son Dakika

Başkan Regaib Kandili'ni kutladı

12 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yayınladığı bir mesajla Kocaelili hemşerilerinin ve bütün İslâm âleminin Regaib Kandili'ni kutladı.

Başkan Regaib Kandili'ni kutladı, System.String[]

Hicri takvime göre kutsal aylar olarak kabul edilen ve 3 aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcı olan Regaib Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, başta Kocaelili hemşerileri olmak üzere bütün İslâm âleminin kandilini kutladı.

Başkan Büyükakın mesajında, "Regaib Kandiliniz mübarek olsun, yuvalarınız ilahi şefkat ve rahmetin nuruyla aydınlansın. Regaib Kandili feyizli ve bereketli bir gecedir.

Regaib, kelime manasıyla, 'çok meyledilen, arzulanan, armağan edilen' anlamlarına gelir. Bu mübarek gecede Yüce Allah; kullarına bol bol rahmet ve ikramlarda bulunduğu için bu adı almıştır.

Bu kutsal gecede, hatalarımızdan, zaaflarımızdan arınmak, daha iyi insanlar olabilmek için tövbe ve dualar edeceğiz. Yaradan'dan, rahmet ve bağışlanma dileyeceğiz" dedi.

Başkan Büyükakın sözlerini, "Regaib Kandili'nin gönüllerimize manevi hazineler sunmasını diliyorum. Bütün hemşerilerimin ve İslâm âleminin Regaib Kandili'ni kutluyorum" diyerek tamamladı.

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:50 Kaynak: Bültenler
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