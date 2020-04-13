Başkan Rıza Akpolat sazıyla yüreklere dokundu - Son Dakika

RIZA AKPOLAT SAZ ÇALARAK TÜRKÜ SÖYLEDİ, KOMŞULARINA MORAL VERDİ

Başkan Akpolat'ın sosyal medya hesabından yayınladığı o görüntüler kısa bir sürede büyük beğeni toplarken, komşuları tarafından defalarca paylaşıldı.

Türkiye'de milyonlarca kişi Koronavirüs'le mücadele kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kendini izole etti. Salgının çıktığı ilk günden bu yana sahada olan, komşularını ve mesai arkadaşlarını bir an olsun yalnız bırakmayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat bu sefer eline sazını alarak yüreklere dokundu. Başkan Rıza Akpolat, Koronavirüs'le mücadele kapsamında yakın bir zamanda açılan Halk Sağlığı Dijital Yönetim Merkezi'nde Aşık Daimi'nin "Ne ağlarsın benim zülfü siyahım'' adlı ölümsüz eserini bağlaması eşliğinde seslendirdi. Milyonlarca kişinin evde vakit geçirdiği bu günlerde Başkan Rıza Akpolat'ın bağlaması ve sesiyle yorumladığı eser komşularına moral ve umut verdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Rıza Akpolat duygularını şu sözlerle dile getirdi;

'' Sizler evinizde, bizler işimizin başında zorlu bir mücadele veriyoruz. Bu salgınla topyekün bir mücadele bizimkisi. Şu sıralar gece gündüz belediyedeyim. Evet yoruluyoruz, kayıplarımıza içimiz yanıyor ama inatla yaşamayı sürdürmek zorundayız. Çünkü bu da gelir, bu da geçer...''