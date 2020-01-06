Başkan Rıza Akpolat'tan çevre bilincini artıran proje - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Rıza Akpolat'tan çevre bilincini artıran proje - Son Dakika

Başkan Rıza Akpolat'tan çevre bilincini artıran proje

6 saat önce

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat atıkların çevreye verdiği zararları azaltmak ve geri dönüşebilen malzemelerden maksimum fayda sağlamak amacıyla Mef Okulları ile yarın Çevresel Dönüşüm Protokolü imzalayacak.

Başkan Rıza Akpolat'tan çevre bilincini artıran proje, System.String[]

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat atıkların çevreye verdiği zararları azaltmak ve geri dönüşebilen malzemelerden maksimum fayda sağlamak amacıyla Mef Okulları ile yarın Çevresel Dönüşüm Protokolü imzalayacak.


Yerel yönetimlerin çevre bilinci oluşturma ve farkındalık oluşturma noktasındaki önemine inanan bu doğrultuda strateji geliştiren Beşiktaş Belediyesi Mef Okulları'nın yemekhanesinden çıkan organik atıkları kaynağında kompost cihazı ile gübreye dönüştürecek. Elde edilen kompost, Beşiktaş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı park ve bahçelerde toprak zenginleştirici olarak kullanılacak. Başkan Akpolat WWF - Unilever iş birliği ile iki sene önce Beşiktaş Belediyesi'ne hediye edilen 2 adet kompost makinesinden birini yarın gerçekleştirilecek törenle MEF Okulları'na teslim edecek. Beşiktaş Belediyesi 2014 yılından bu yana, Ulus Parkı'nda konuşlandırdığı diğer kompost makinesi ile de çevre restorantların atıklarını kompost ediyor. Kompost üretimi faaliyeti ile 20 bin 800 kilogram organik atıktan 6 bin 500 kilogram kompost üretilerek, üretilen kompost Beşiktaş Belediyesi'ne ait park ve bahçelerde gübre olarak kullanılıyor.


40 bin 800 kilogram organik atıktan 13 bin kilogram kompost


Beşiktaş Belediyesi, Çevresel Dönüşüm Projesi ile 2. Kompost makinesini de faaliyete geçirerek yıllık olarak 40 bin 800 kilogram organik atıktan 13 bin kilogram kompost üretmeyi hedefliyor. Proje ile israfı önlemenin yanı sıra doğaya ve ekonomiye de katkı sağlanmış olacak. Kompost uygulamasının, organik atıkların değerlendirilmesinden toprak yapısının iyileştirilmesine, toprağın havalanmasından, toprağın PH dengesinin düzenlenmesine, topraktaki toksinlerin nötralize edilmesinden, bitkilerin güçlenmesine, çevresel ve tarımsal katkıları söz konusu. Ayrıca bir kompost makinesinden yılda yaklaşık olarak 6,5 ton gübre elde ediliyor. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:44 Kaynak: İHA
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