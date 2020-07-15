Başkan Sabırlı'dan '15 Temmuz' mesajı - Son Dakika

Başkan Sabırlı'dan '15 Temmuz' mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Sabırlı, yayımladığı mesajda, "15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimize, birlik ve beraberliğimize kasteden terör örgütü FETÖ'nün hain darbe girişiminin dördüncü yılındayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek sokaklara, meydanlara çıkan, yüreğinde vatan ve millet sevdası taşıyan insanlarımız o gece kirli hesapları bozarak bir destan yazdı. Demokrasiye ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine sahip çıkarak, kanlarını, canlarını ortaya koydular. Milletin silahlarıyla milletin vurulduğu o gece onlarca şehit verdik. Türkiye'nin önüne set çekmek isteyenler Allah'ın izniyle bu imkana bir daha asla kavuşamayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, demokrasi için can vermiş tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; kahraman gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Rabbim yüce Türk milletine böyle kara günler bir daha yaşatmasın. 15 Temmuz gecesini unutmamak, gelecek nesillere demokrasi ve milli iradenin önemini daha iyi anlatabilmek hem toplumsal hem de bireysel hafızamızı daha diri tutmak adına ilçe teşkilatımız, belediyemiz, kaymakamlığımız ve diğer kamu kurumlarıyla birlikte düzenleyeceğimiz '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programı için tüm halkımızı 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na davet ediyorum" dedi. - VAN

Bahçesaray, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Sabırlı'dan '15 Temmuz' mesajı - Son Dakika

Son Dakika

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Son Dakika: Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
15:25
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu
15:19
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
14:52
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
14:06
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
13:41
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
13:33
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
13:30
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
12:38
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
12:09
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
10:58
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