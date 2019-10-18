Son Dakika Haberleri: Başkan Sabırlı'dan 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı
Son Dakika Güncel Başkan Sabırlı'dan 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı

Başkan Sabırlı'dan 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı

35 dakika önce

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Sabırlı'dan 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı, System.String[]

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Sabırlı, yayımladığı mesajda, "Geçmişi 1829 yılına dayanan muhtarlık müessesesi, ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini oluşturmaktadır. Seçilerek göreve gelen muhtarlarımız, demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir öze sahiplik yapmaktadırlar. Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını korumak amacıyla 19 Ekim günü hükümetimiz tarafından Muhtarlar Günü olarak belirlenmiştir. Ülkemizde 17 bini köy ve 36 bini de mahalle olmak üzere yaklaşık 53 bin muhtarlığımız ve muhtarımız bulunuyor. Bu sayının 684'ü Van ilimizde, 20'si de şirin ilçemiz Bahçesaray'da muhtarlık yapıyor. Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olmak gerçekten rütbelerin en büyüğüdür. Dolayısıyla, halkımızın tercihi ve seçimiyle işbaşına gelmiş muhtar kardeşlerimiz, son derece önemli bir makamda bulunmaktadırlar. Bu vesileyle tüm muhtarlarımıza çalışmalarında kolaylık ve esenlikler diliyorum. Geçtiğimiz yıllarda Hakkı'n rahmetine kavuşan değerli muhtarlarımızdan Muhtüllah Orhan, İslam Karahan, Lütfü Şanlı, Abbas Özay, Muğdat Sallık ve Tahsin Alpboğa'ya Rabbim rahmet etsin, saygı ile anıyorum. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum" dedi. - VAN

Bahçesaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:04 Kaynak: İHA
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