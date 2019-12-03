Son Dakika Haberleri: Başkan Sabırlı'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Son Dakika Güncel Başkan Sabırlı'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Sabırlı'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

7 saat önce

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Sabırlı'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı, System.String[]

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Başkan Sabırlı, yayımladığı mesajda, "Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Bilindiği üzere Birleşmiş Milletler, 1992 yılında aldığı bir kararla toplumsal yaşantımızda önemli bir yer tutan engelli bireylerin topluma kazandırılması, eşit hak ve özgürlüklere kavuşturulması, yaşadıkları sıkıntı ve zorluklara dikkat çekilmesi, çözüm yollarına ışık tutmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 3 Aralık'ı Dünya Engelliler Günü olarak ilan etmiştir. Uygar toplum olmak, engelli bireylere sağlanan haklar, onlara gösterilen ilgi ve sorunlarının çözümüne yönelik olarak sergilenen çaba ile yakından ilgilidir. Engelli bireylere gereken ilgi, sevgi ve saygıyı göstermek, onların iş ve sosyal hayatımıza eşit bireyler olarak en üst düzeyde katılımlarını sağlamak; sağlık, eğitim gibi hizmetlerden faydalanmalarını ve toplumla bütünleşmelerini temin etmek hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.


Başkan Sabırlı, AK Parti iktidarının engellilere verdiği öneme de işaret ederek, "Özellikle son yıllarda AK Parti iktidarı ile engelli kardeşlerimiz için yapılan yasal düzenlemelerin yanı sıra, sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ve engellilerin her bakımdan gelişmelerini sağlayacak tedbirlerin alınması için yapılanlar da büyük önem arz etmektedir. AK Parti hükümeti ve iktidarı, engelli vatandaşlarımız için yapılanları hiçbir zaman yeterli görmedi. Kardeşlerimizin her türlü eksiğinin karşılanması için de onların her türlü eleştiri, görüş ve desteklerini de beklemekteyiz. Engelli vatandaşlarımızın insani koşullarda ve ayrımcılığa maruz kalmadıkları bir yaşama ulaşmalarını sağlamak için mücadele etmeye devam etmekteyiz. Üreten, sosyal hayatın bütün alanlarında aktif biçimde yer alabilen bağımsız bireyler olarak yer alabilmeleri için her alanda gereken duyarlılığın artmasını sağlamamız gerekmektedir. Bu vesileyle değerli kardeşlerimin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyor, aileleri ve sevdikleriyle beraber sağlıklı bir yaşam temennimle kendilerini en derin duygularla selamlıyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

Dünya Engelliler Günü, AK Parti, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:56 Kaynak: İHA
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