Başkan Sabırlı'dan '4 Aralık Dünya Madenciler Günü' mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Sabırlı, yayımladığı mesajda, "Dünyanın en zor ve en anlamlı mesleğini yaparak, yeraltı kaynaklarımızı insanlığın ve ülkemizin hizmetine sunan, yerin binlerce metre altında her türlü zorluklara karşı alın teri dökerek emek mücadelesi veren ve bu uğurda canlarını veren maden emekçilerine olan vefa borcu asla ödenemez. Ekmeğini binlerce metre yerin altından çıkartarak ülkemizin ve insanımızın aydınlık geleceği uğruna alın teri döken tüm madencilerimizin Dünya Madenciler Günü'nü kutluyor, bu uğurda yaşamını yitiren maden şehitlerimizi minnet ve şükran duyguları içerisinde bir kez daha saygıyla anıyor, tüm maden emekçilerine ve ailelerine sağlıklı mutlu bir yaşam diliyorum" dedi. - VAN