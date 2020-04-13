Başkan Sabırlı'dan Bakan Soylu için şiir - Son Dakika

VAN (İHA) – AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için bir şiir kaleme aldı.



Aynı zamanda ailesinden şehit de olan Başkan Sabırlı, dün gece istifası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmeyen Bakan Soylu için "Bizi bırakıp nereye gidersin ey azizim" şiirini kaleme aldı. İşte Sabırlı'nın o şiiri:



"Ey şehitlerimin kahramanı



Annemin duası



Ülkemin vazgeçilmez bakanı



Bizi bırakıp nereye gidersin



Bir pazar akşamı, iki satırla



Ülkemizi gözyaşına boğdun



Yasakları çiğneyip sokaklara döktün



Bizi bırakıp nereye gidersin



Mazlumların sığınağı Soylu



Şehit ailelerinin limanı Soylu



Benim gözyaşlarım, ümidim



Bizi bırakıp nereye gidersin



Soysuzları sevdirme ey Soylu azizim



Hainleri umutlandırma cesur yüreklim



Senin varlığın ülkeme güç veriyor



Bizi bırakıp nereye gidersin



Cesareti senle tanıdık, yalnız koyma



Zalime karşı dik durmayı sen öğrettin



Ey Soylu azizim bizleri üzme



Bizi bırakıp nereye gidersin



Senin yorgunluğun Devlet-i Aliye için



Bu gece Tendürek'in başı eğik



Cudi Dağı isyanda kahramanı için



Bizi bırakıp nereye gidersin.



Bu gece bayram edenlere inat



Bu gece kahkaha atanlara inat



Bu gece kadeh tutanlara inat



Bizi bırakıp gitme ey azizim



Ey Bakanım 15 Temmuz şehitlerimiz için



18 Temmuz Sündüz şehitlerimiz için



Tüm şehit ve gazilerimiz için



Bizi bırakıp gitme ey cesur yüreklim



Müjdeler olsun, şükürler olsun rabbime



Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ret etti istifayı



Bakanım Süleyman Soylu ile devam dedi



İşte adağım kurbanım helal olsun



Şimdi gökyüzü bir başka güzel.



Recep Tayyip Erdoğan ağlattı tüm hainleri



Umutlarını sevinçlerini dağıttı



Süleyman Soylu ile yola devam



Süleyman Soylu yolun açık olsun



Rabbim yar ve yardımcınız olsun



Ülkemin sana ihtiyacı var



Şehitler tepesi boş kalmayacak



Ey yüce Rabbim sen dualarımızı kabul ettin



Fekiye Teyran torunlarını mutluluğa boğdun



Adağım kurbanım helal olsun



Müküslü Cumali yoluna kurban olsun" - VAN