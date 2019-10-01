Başkan Sabırlı'dan 'Dünya Yaşlılar Günü' mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Sabırlı, yayımladığı mesajda, "Coğrafyamızda; kültürümüzü, değerlerimizi, örf ve adetlerimizi yarına taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımız olan ve kazandıkları hayat tecrübeleriyle bizlere yön gösteren kıymetli büyüklerimiz için özel bir anlam ifade eden 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü heyecan ve mutlulukla idrak ediyoruz. İnsanlar arası ilişkilerde toplumun huzur ve mutluluğunda en önemli ve temel faktör sevgi, saygı ve hoşgörüdür. Ruhun gıdası olan sevgi ve güvenin temeli olan saygı ile toplumlar gelişir ve huzur bulur. Yaşlılarımıza değer vermek aziz Türk milletinin en önemli töresi, vazgeçilmez geleneğidir. Bu geleneği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarma görevi de bizlere düşmektedir. Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak öncelikli görevlerimiz arasındadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri ile ülkemizin her ilinde yaşlılarımız ve bakıma muhtaç kimsesiz ve yaşlılarımız için açtıkları huzurevleri ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleriyle onların daha huzurlu yaşamaları sağlanmıştır. Bunun için liderimiz ve genel başkanımıza sonsuz teşekkür ederim. Tüm büyüklerimizin Yaşlılar Günü'nü kutluyor, minnet ve şükran duygularımla yaşam sevinçlerinin hiç kaybolmadığı sağlıklı ve mutlu günler temenni ediyorum" dedi. - VAN