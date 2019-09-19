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Başkan Sabırlı'dan Gaziler Günü mesajı

1 saat önce

AK Parti Van Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sabırlı'dan Gaziler Günü mesajı, System.String[]

AK Parti Van Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Sabırlı, yayımladığı mesajda, "Ülkemiz, içinde bulunduğu coğrafi, askeri ve siyasi konumu itibariyle geçmişten günümüze sürekli olarak iç ve dış odakların tehditlerine maruz kalmış ve bu tehditlere karşı yapmış olduğu vatan savunmasında pek çok askerimiz, polisimiz ve sivilimiz şehit ve gazi olmuştur. Bağımsızlığımız için vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak için canları pahasına cepheden cepheye koşan, bu uğurda şehit olmayı göze alan gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharlarıdır" dedi.


Şehitlik ve gazilik birbirini tamamlayan, birbiriyle derin ve doğrudan bağı olan iki kutlu değer olduğunu dile getiren Sabırlı, "Nitekim ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı, Türk milletine bütünüyle hakim olmuş, nice badireleri, nice engelleri korkusuzca aşmasını sağlamıştır. Bu ruhun en yakın örneğini 15 Temmuz'da hep birlikte bir kere daha gördük. Şehitlik ve gazilik birbirini tamamlayan, birbiriyle derin ve doğrudan bağı olan iki kutlu değerimizdir. Şanlı bayrağımızın göklerde dalgalanmasını, ezan sesinin camilerimizde yankılanmasını, kısacası bugün sahip olduğumuz değerlerimizi, kahraman şehit ve gazilerimize borçluyuz. Allah bu vatanın cesur evlatlarından razı olsun. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta bulunan gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

Bahçesaray, AK Parti, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:12 Kaynak: İHA
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