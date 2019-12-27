Başkan Sabırlı'dan 'Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıldönümü' mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Sabırlı'dan 'Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıldönümü' mesajı - Son Dakika

Başkan Sabırlı'dan 'Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıldönümü' mesajı

6 saat önce

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Sabırlı'dan 'Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıldönümü' mesajı, System.String[]

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Sabırlı, yayımladığı mesajda, "Milli mücadeleye katılıp ülkesinin bağımsızlığına kavuşması için halkı aydınlatma görevini seve seve kabul eden, şiirleriyle bu ülkenin gerçek sahiplerine samimiyetle seslenen bir şair olan Mehmet Akif, inancıyla sanatını bir arada tutabilmiş, sarsılmaz karakteriyle de toplum tarafından sevilmiş yakın tarihimizin en önemli şair ve düşünce adamlarından biridir. İstiklal Marşı'mızın ve Safahat'ın unutulmaz şairi Mehmet Akif Ersoy, aziz milletimizin destan yazdığı istiklal mücadelemize tüm ruhuyla tüm benliğiyle katılmış, sözleriyle şiirleriyle milletimizin hislerine tercüman olmuş, en zor gününde milletimize umut aşılamıştır. Büyük bir mücadele ile kazanmış olduğumuz İstiklal Savaşımızı, muhteşem mısralarıyla ebedileştiren fikir ve edebiyat adamı Mehmet Akif Ersoy; bu toprakların ruhunu, bu milletin özünü yansıtan İstiklal Marşı'nı kalemiyle değil; yüreğiyle yazmıştır. Yazdığı İstiklal Marşı; parçalanmış, darmadağın edilmiş, yok olmak üzere olan bir milletin, yeniden doğuşunun, şahlanışının destanıdır. 'Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diyerek istiklal mücadelesinin ve ödenen bedellerin büyüklüğünü dile getiren Mehmet Akif Ersoy, hak ve hakikat uğruna verdiği çabayla da örnek alınacak bir mücadele ve dava adamı olmuştur. Milli şair Mehmet Akif Ersoy, geçmişte ve bugün olduğu gibi gelecekte de eserleriyle fikir dünyamızı aydınlatmaya devam edecektir. Vatan sevgisi ve bağımsızlık aşkıyla kaleme aldığı İstiklal Marşı'nı milletimize hediye eden Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 83. yıldönümünde rahmet ve şükranla yat ediyorum" dedi. - VAN

Mehmet Akif Ersoy, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:26 Kaynak: İHA
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