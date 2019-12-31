Başkan Sabırlı'dan Mekke'nin fethi ve yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Sabırlı'dan Mekke'nin fethi ve yeni yıl mesajı - Son Dakika

Başkan Sabırlı'dan Mekke'nin fethi ve yeni yıl mesajı

6 saat önce

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Mekke'nin fethi ve yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sabırlı'dan Mekke'nin fethi ve yeni yıl mesajı, System.String[]

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Mekke'nin fethi ve yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Mekke'nin İslam ordusu tarafından fethedilişiyle insanlığın içinde bulunduğu karanlıktan aydınlığa kavuştuğunu belirten Başkan Sabırlı,"İslam tarihinin altın sayfalarından biri olan Mekke'nin fethi bütün dünyaya 'insanlık' dersi vermiştir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v) savaşmak yerine, intikam almak yerine bağışlamayı seçerek insanların kalplerini İslam'a açmıştır. Bu fetihten sonra diğer fetihler arka arkaya gelmiş ve İslam üç kıtaya hızla yayılmaya başlamıştır. Kan dökülmeden gerçekleştirilen bu fetih; adalet yolunda, karanlıktan aydınlığa çıkmanın simgesidir. Yeryüzünde yaşanan bütün zulümlerin, adaletsizliklerin, gözyaşlarının son bulması için Mekke'nin fethi gibi gönüllerin de fethine ihtiyaç vardır. Bu fethin ruhuyla inşallah kan ve gözyaşından kurtulup, vatana hizmet yolunda izzet bulup, refaha erişeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam alemi için Mekke'nin fethinin mübarek olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Aynı zamanda 2020'nin mazlum coğrafyasının umutları doğrultusunda dünyada adalet, barış, özgürlük ve huzur yılı olmasını diliyor, yeni yılın İslam alemine mazlumların daha huzurlu bir yıl olması temennisiyle birlik ve beraberlik anlayışıyla şehrimize, ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - VAN

AK Parti, Mekke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı yayınladı
Yıl başı eğlenceleri cep yakıyor! Evde kutlamak bile 100 lira Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Görevimizin başındayız" mesajı 2020'ye ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu

Son Dakika Haberleri
15:36 Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
15:36 Samsun'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı - Son Dakika
15:31 Esenyurt'ta sinemanın kapıları engelli öğrenciler için aralandı - Son Dakika
15:31 Kaş Belediyesinden 'havai fişek' açıklaması - Son Dakika
15:31 Vali Su, Mersinlilerin yeni yılını kutladı - Son Dakika
14:55 Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu - Son Dakika
14:02 Canlı yayında türkü söyleyen kadın bayıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 15:39:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Sabırlı'dan Mekke'nin fethi ve yeni yıl mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]