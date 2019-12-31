Başkan Sabırlı'dan Mekke'nin fethi ve yeni yıl mesajı - Son Dakika

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Mekke'nin fethi ve yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Mekke'nin İslam ordusu tarafından fethedilişiyle insanlığın içinde bulunduğu karanlıktan aydınlığa kavuştuğunu belirten Başkan Sabırlı,"İslam tarihinin altın sayfalarından biri olan Mekke'nin fethi bütün dünyaya 'insanlık' dersi vermiştir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v) savaşmak yerine, intikam almak yerine bağışlamayı seçerek insanların kalplerini İslam'a açmıştır. Bu fetihten sonra diğer fetihler arka arkaya gelmiş ve İslam üç kıtaya hızla yayılmaya başlamıştır. Kan dökülmeden gerçekleştirilen bu fetih; adalet yolunda, karanlıktan aydınlığa çıkmanın simgesidir. Yeryüzünde yaşanan bütün zulümlerin, adaletsizliklerin, gözyaşlarının son bulması için Mekke'nin fethi gibi gönüllerin de fethine ihtiyaç vardır. Bu fethin ruhuyla inşallah kan ve gözyaşından kurtulup, vatana hizmet yolunda izzet bulup, refaha erişeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam alemi için Mekke'nin fethinin mübarek olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Aynı zamanda 2020'nin mazlum coğrafyasının umutları doğrultusunda dünyada adalet, barış, özgürlük ve huzur yılı olmasını diliyor, yeni yılın İslam alemine mazlumların daha huzurlu bir yıl olması temennisiyle birlik ve beraberlik anlayışıyla şehrimize, ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - VAN