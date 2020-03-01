Başkan Sabırlı'dan otuz üç şehide ağıt - Son Dakika
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Başkan Sabırlı'dan otuz üç şehide ağıt

6 saat önce

VAN (İHA) – AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı ve şehit yakını olan Cumali Sabırlı, İdlib'deki hain saldırıda şehit düşen askerler için ağıt yazdı.

Başkan Sabırlı'dan otuz üç şehide ağıt, System.String[]

VAN (İHA) – AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı ve şehit yakını olan Cumali Sabırlı, İdlib'deki hain saldırıda şehit düşen askerler için ağıt yazdı.


Suriye'nin İdlib kentindeki askerimize yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 Mehmetçik için Başkan Cumali Sabırlı bir ağıt kaleme aldı. Şehit yakını da olan Sabırlı'nın işte o ağıdı:


"Otuz üç şehide ağıt


Bir cuma gecesiydi Mehmed'im.


Mübarek Regaip gecesiydi


Melekler yeryüzüne inmiş


Cennetle müjdelenen Mehmed'im için


Otuz üç inci tanesi birbirine sarılmış


Otuz üç aslan parçası el ele


Vatan uğruna şahadet şerbeti içtiler


Melekler yeryüzüne inmiş seçilenleri almaya


Daha dün aramıştı Mehmed'im


'Babam ben şehit olacağım


Hakkını helal et babam'


Sen hakkını helal et Mehmed'im


Doksan altı bin camide eller semaya kalkmış


Mehmed'im için yer gök ağlıyor


Otuz üç bin melek eşlik ediyor


Otuz üç kahraman cennet bahçelerinde


Şehitler tepesi boş kalmayacak Mehmed'im


Kanınız yerde kalmadı Mehmed'im


Şanlı bayrağımız göklerde


Ebediyete kadar dalgalanacak


Sen rahat uyu Mehmed'im tepe emin ellerde


Edirne'den Van'a şehit olmaya


Kışla önünde sıra bekleyen Mehmet'lerim


Şahadet için vatan uğruna


Şehitler ölmez Allah katında


Zalimin zulmü kalmaz yanında


Dünya kalmadı Firavun ve Haman'a


Ey Esed sende hesap vereceksin Hakk'ın huzurunda


Bizdeki vatan aşkı, bizdeki Allah aşkı


Bizdeki iman aşkı, bizdeki cennet aşkı


Mehmed'im sen rahat uyu nöbet bizde


Şehitler tepesi emin ellerde


Mehmed'im emanetin emin ellerde


Mehmed'im hafız kardeşin ağlıyor merteben için


Mehmed'im kardeşin dua ediyor şahadet için


Şehitler tepesi boş kalmayacak Mehmed'im


Otuz üç inci tanesi şehitler tepesinde


Otuz üç kahraman şehitler tepesinde


Otuz üç Mehmed'im Kevser başında


Otuz üç bin melek eşliğinde" - VAN

AK Parti, İdlib, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:17 Kaynak: İHA
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