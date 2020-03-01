Başkan Sabırlı'dan otuz üç şehide ağıt - Son Dakika

VAN (İHA) – AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı ve şehit yakını olan Cumali Sabırlı, İdlib'deki hain saldırıda şehit düşen askerler için ağıt yazdı.



Suriye'nin İdlib kentindeki askerimize yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 Mehmetçik için Başkan Cumali Sabırlı bir ağıt kaleme aldı. Şehit yakını da olan Sabırlı'nın işte o ağıdı:



"Otuz üç şehide ağıt



Bir cuma gecesiydi Mehmed'im.



Mübarek Regaip gecesiydi



Melekler yeryüzüne inmiş



Cennetle müjdelenen Mehmed'im için



Otuz üç inci tanesi birbirine sarılmış



Otuz üç aslan parçası el ele



Vatan uğruna şahadet şerbeti içtiler



Melekler yeryüzüne inmiş seçilenleri almaya



Daha dün aramıştı Mehmed'im



'Babam ben şehit olacağım



Hakkını helal et babam'



Sen hakkını helal et Mehmed'im



Doksan altı bin camide eller semaya kalkmış



Mehmed'im için yer gök ağlıyor



Otuz üç bin melek eşlik ediyor



Otuz üç kahraman cennet bahçelerinde



Şehitler tepesi boş kalmayacak Mehmed'im



Kanınız yerde kalmadı Mehmed'im



Şanlı bayrağımız göklerde



Ebediyete kadar dalgalanacak



Sen rahat uyu Mehmed'im tepe emin ellerde



Edirne'den Van'a şehit olmaya



Kışla önünde sıra bekleyen Mehmet'lerim



Şahadet için vatan uğruna



Şehitler ölmez Allah katında



Zalimin zulmü kalmaz yanında



Dünya kalmadı Firavun ve Haman'a



Ey Esed sende hesap vereceksin Hakk'ın huzurunda



Bizdeki vatan aşkı, bizdeki Allah aşkı



Bizdeki iman aşkı, bizdeki cennet aşkı



Mehmed'im sen rahat uyu nöbet bizde



Şehitler tepesi emin ellerde



Mehmed'im emanetin emin ellerde



Mehmed'im hafız kardeşin ağlıyor merteben için



Mehmed'im kardeşin dua ediyor şahadet için



Şehitler tepesi boş kalmayacak Mehmed'im



Otuz üç inci tanesi şehitler tepesinde



Otuz üç kahraman şehitler tepesinde



Otuz üç Mehmed'im Kevser başında



Otuz üç bin melek eşliğinde" - VAN