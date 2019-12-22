Başkan Sabırlı'dan 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü' mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Sabırlı'dan 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü' mesajı - Son Dakika

Başkan Sabırlı'dan 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü' mesajı

6 saat önce

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabirlı, 90 bin askerimizin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Sabırlı'dan 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü' mesajı, System.String[]

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabirlı, 90 bin askerimizin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.


Sarıkamış'ın Türk toplumunun her kesimini derinden etkileyen acı bir hatıra olduğunu belirten Başkan Sabırlı, "Birinci Dünya Savaşında Kafkas Cephesinde yaşanan ilk ve en büyük kara harekatı olarak tarihe geçen Sarıkamış Harekatı, zor hava şartlarına aldırmadan vatanları için donarak can veren 90 bin askerimizin şahadete erdikleri bir hadise olarak hafızalarımıza kazınmıştır. Bu harekat bizlere Mehmetçiğin vatanı için her koşulda gözünü kırpmadan mücadeleye hazır olduğunu bir kez daha göstermiştir. Memleketin dört bir yanından gelen bu kahraman askerlerimiz, olabilecek en zor koşullarla karşı karşıya kalmalarına rağmen tereddüt etmeden vatan için mücadele etmişlerdir. Bu mücadelenin kutsallığı ve kahraman askerlerimizin cesareti bizlere de büyük sorumluluklar yüklemiştir. Bugün de bizler bu fedakarlığın bilincinde olarak onların izinde birlik ve beraberlik şuuru içerisinde vatan için her koşulda canını feda edeceğini 15 Temmuz gecesi bir kez daha kanıtlamış. Tarihi şanla şerefle bir kez daha dosta güven düşmana korku vermiştir. Bu vesileyle Sarıkamış'ta ve yurdun her köşesinde kahramanlık örneği göstererek adını tarihe yazdıran tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, şükran ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun" dedi. - VAN

Bahçesaray, Sarıkamış, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:01 Kaynak: İHA
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