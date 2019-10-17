Başkan Sabırlı'dan 'Yoksullukla Mücadele Günü' mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.



Başkan Sabırlı, yayımladığı mesajda, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" diyen Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) bu sözünün içinde barındırdığı anlamı büyük bir empatiyle kavramamız gerektiğini söyledi. Sabırlı, "Dünyada 2 milyar kişi yoksulluk, 753 milyon kişi de aşırı yoksulluk içinde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Kamuya ve özel sektöre ek olarak üçüncü bir sektör oluşturan vakıflar, yoksullukla mücadelede önemli rol oynuyor. Küresel Adaletsizlik Dünya Yoksulluk ve Eşitsizlik Raporunun 2018 verilerine göre dünyadaki en zengin 42 kişinin mal varlığı, dünya nüfusunun yarısına tekabül eden 3,6 milyar insanla eşittir. En zengin 10 ülkenin geliri de en fakir 10 ülke gelirinin tam 77 katı. Küresel servetin bu şekilde dağılması; beraberinde yoksulluk, çatışmalar, açlık gibi başka sosyal problemlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de iktidara gelirken birinci hedefimiz yoksullukla mücadele demesi, yoksul vatandaşlarımızın meşakkatli yaşamlarını mümkün olduğunca iyileştirmek için parti olarak, hükümetimiz olarak elimizden gelen tüm çaba ve gayreti gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Hükümetimizin yoksulluk mücadele için attıkları adım ve dev projelerle evde bakım hizmetleri, kimsesi olmayan yoksul, yaşlı vatandaşlarımızın yanında oluyoruz, onların sesi soluğu oluyoruz. Yoksullukla mücadele etmek ve aşmak için destek olmak bizim insani ve vicdani görevimizdir. Bu doğrultuda hizmet planlamalarımızı oluşturuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle yoksullukla mücadele için yapılan çalışmaların daha ileriye götürülmesi ve yoksulluğun dünyadan yok olması dileği ile 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü'nün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - VAN