Son Dakika Haberleri: Başkan Sabırlı'den 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı
Son Dakika Güncel Başkan Sabırlı'den 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Sabırlı'den 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı

6 saat önce

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Sabırlı'den 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı, System.String[]

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Sabırlı, yayımladığı mesajda, "Nenelerimiz, annelerimiz, bacılarımız dün cephede, Çanakkale Savaşı'nda göstermiş olduğu o kahramanlıklardan dolayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından değer kazanarak 5 Aralık 1934 günü kadınların yasal olarak milletvekili seçme ve seçilme hakkı olarak tanınmıştır. Şimdi o tarihte yapılan ilk seçimlerde 18 milletvekili ile dünyada kadına önem veren ikinci ülke olduk. 1933 yılında Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin seçilmişti. Bizim tarihimiz, kadınlarımıza önem vermektedir. 24 Haziran 2018 seçimlerinde TBMM'ye 102 bayan vekil seçilmiş, 53 bayan vekil ile partimiz her zaman kadınlarımızın değiştirici ve dönüştürücü gücü partimizde kadınlar hiçbir zaman ikincil görevlerde düşünülmedi. Kadınlar hiçbir zaman siyasetin nesnesi yapılmadı. Onları her zaman siyasetin öznesi olarak gördük, görmeye de devam edeceğiz. Türk kadını, tarihimizin en eski çağlarından bulunduğumuz çağa kadar toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer almış, her dönemde ihtiyaç hissettiğimiz fedakarlıkların en yücesini yapmıştır. Kadınlarımızın eğitimli, bilgili ve bilinçli olması, sağlıklı bir toplumun ön şartıdır. Zira kadınlar, özelde ailenin, genelde ise toplum temelini oluşturmaktadırlar. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın, bu anlamlı gününü en kalbi duygularımla kutluyor; sevginin, şefkatin ve özverinin simgesi olan kadınlarımıza başarı, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum" dedi. - VAN

Kadın Hakları Günü, AK Parti, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canlı yayında ağızları açık bırakan olay! Komşusunun hamile karısını kaçırıp kuma yaptı
Demirtaş'tan AK Parti'ye ağır sözler: AKP bitmiş, tükenmiş, geleceği ve vizyonu olmayan siyasi bir mevtadır Eşinin kaynar su dökerek yaktığı kadın, o anları anlattı: Yapma diye yalvardım Denizli'nin 4 ilçesinde AK Parti İlçe Başkanları istifa etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 18:13:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Sabırlı'den 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]