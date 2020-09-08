Başkan Sabırlı öncülüğünde camilerin halıları yenileniyor - Son Dakika

Başkan Sabırlı öncülüğünde camilerin halıları yenileniyor
VAN (İHA) – AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı'nın öncülüğünde ilçedeki camilerin halıları yenileniyor.
VAN (İHA) – AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı'nın öncülüğünde ilçedeki camilerin halıları yenileniyor.
Geçtiğimiz günlerde yapılan kongreyle yeniden AK Parti İlçe Başkanlığı görevine devam eden Cumali Sabırlı, ihtiyaç talebinde bulunan muhtarlarla bir araya geldi. Yapılan istişarenin ardından birçok camide halıların eksik ve eski olduğunun tespit edilmesi üzerine hemen harekete geçen Başkan Sabırlı, Gaziantep'te yaşayan Bahçesaraylı iş adamı Ali Görünüş ile irtibata geçti. Hayırsever iş adamı Görünüş'ün de destekleriyle ilk etapta Altındere Mahallesi'nin Kırıkhan mezrası, Kaşıkçılar Merkez ile Arnas mezrası ve Çatbayır Merkez camilerinin halıları değiştirildi. 4 cami için gelen halılar serilirken, her ay ise ilçedeki 5 caminin halılarının yenileneceği belirtildi. - VAN
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