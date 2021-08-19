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Başkan Şadan'dan 'alışverişlerinizi yerel esnaftan yapın' çağrısı - Son Dakika

Başkan Şadan'dan 'alışverişlerinizi yerel esnaftan yapın' çağrısı

19.08.2021 08:58
Başkan Şadan'dan 'alışverişlerinizi yerel esnaftan yapın' çağrısı, System.String[]

Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, yeni eğitim öğretim döneminin yaklaşmasıyla birlikte kırtasiye esnafının ekonomi açısından ümitli olduğunu dile getirirken, vatandaşları da alışverişlerini yerel esnaftan yapması yönünde çağrıda bulundu.

Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, yeni eğitim öğretim döneminin yaklaşmasıyla birlikte kırtasiye esnafının ekonomi açısından ümitli olduğunu dile getirirken, vatandaşları da alışverişlerini yerel esnaftan yapması yönünde çağrıda bulundu.

Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, yeni eğitim öğretim yılının yaklaşmasıyla birlikte açıklamalarda bulundu. Pandemi sürecince okulların uzaktan eğitime dönmesi sebebiyle kırtasiye esnafının zor günler geçirdiğini dile getiren Başkan Şadan, yeni eğitim öğretim dönemi için kırtasiye esnafının daha umutlu olduğunu söyledi. Okulların açılacak olmasıyla kırtasiye alışverişlerinde hareketlilik beklediklerini dile getiren Başkan Şadan, vatandaşları da alışverişlerini yerel esnaftan yapması yönünde çağrıda bulundu. Küçük esnafın kazanmasıyla ekonomiye de hareketlilik geleceğini kaydeden Başkan Şadan, ulusal marketler yerine küçük esnafların tercih edilmesinin Kula için daha faydalı olacağını söyledi. - MANİSA

Başkan Şadan'dan 'alışverişlerinizi yerel esnaftan yapın' çağrısı

Esnaf ve Sanatkarlar, Pandemi, Ekonomi, Kula, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Şadan'dan 'alışverişlerinizi yerel esnaftan yapın' çağrısı - Son Dakika Ekonomi


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