Başkan Şadan'dan 'alışverişlerinizi yerel esnaftan yapın' çağrısı

Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, yeni eğitim öğretim döneminin yaklaşmasıyla birlikte kırtasiye esnafının ekonomi açısından ümitli olduğunu dile getirirken, vatandaşları da alışverişlerini yerel esnaftan yapması yönünde çağrıda bulundu.

Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, yeni eğitim öğretim yılının yaklaşmasıyla birlikte açıklamalarda bulundu. Pandemi sürecince okulların uzaktan eğitime dönmesi sebebiyle kırtasiye esnafının zor günler geçirdiğini dile getiren Başkan Şadan, yeni eğitim öğretim dönemi için kırtasiye esnafının daha umutlu olduğunu söyledi. Okulların açılacak olmasıyla kırtasiye alışverişlerinde hareketlilik beklediklerini dile getiren Başkan Şadan, vatandaşları da alışverişlerini yerel esnaftan yapması yönünde çağrıda bulundu. Küçük esnafın kazanmasıyla ekonomiye de hareketlilik geleceğini kaydeden Başkan Şadan, ulusal marketler yerine küçük esnafların tercih edilmesinin Kula için daha faydalı olacağını söyledi. - MANİSA