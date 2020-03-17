Başkan Şadan'dan esnafa faizsiz kredi talebi - Son Dakika

Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de vaka sayısının arttığı Korona virüs önlemleri kapsamında iş yerini kapatmak zorunda kalan esnaflar için en az 6 ayı geri ödemesiz faizsiz kredi verilmesini talep etti.



Türkiye'de vaka sayısının da arttığı Korona virüs nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında kapsamında iş yerini kapatmak zorunda kalan esnaflarla ilgili Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan açıklama yaptı. Virüs sebebi ile iş yerini kapatmak zorunda kalan esnaflar için en az 6 ayı geri ödemesiz faizsiz kredi verilmesini talep eden Şadan, vergi ve SGK prim ödemeleri konusunda da esnaflara yardım edilmesi gerektiğinin altını çizerek "Covid-19 Korona virüsü sebebiyle iş yerini kapatmak zorunda kalan esnaf ve sanatkarlarımız için esnaflarımıza da yardım edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuları kısaca başlıklar halinde sıralamak gerekirse; esnaf ve sanatkarlarımızın vergi ve SGK prim ödemeleri Temmuz ayına kadar ertelenmeli. Mart ayından itibaren verilmesi gereken beyanname ve diğer bildirimlerin verilme süresi uzatılmalı. Virüs tehlikesi tamamen ortadan kalkıp insanlar işe ve okula dönene kadar elektrik, su dahil olmak üzere tüm mali yükler ertelenmeli. Esnafa kira yardımı yapılmalı. Vakıf ve belediyeye ait olan dükkanların kira ödemeleri yıl sonuna kadar ertelenmeli ve kira fiyatlarında artışa gidilmemelidir. Korunma tedbirlerinin yanı sıra mutlaka ekonomik önlem ve tedbirlerde açıklanmalıdır. Ekonomimizin temel taşı olan küçük esnaf ve sanatkarımız korunmalıdır. Bu salgın ekonomik krize dönüşmemelidir. Devletimizin almış olduğu karara hem bizlerin hem de küçük esnaf ve sanatkarımızın boynu kıldan incedir. Lakin, eğer bu virüsün üstesinden hep beraber geleceksek, o zaman esnafa ekonomik anlamda fayda sağlanması şarttır. Tüm esnaf ve sanatkarlarımıza geçmiş olsun" dedi. - MANİSA