Başkan Şadan; "İnternet alışverişleri esnafı itibarsızlaştırıyor" - Son Dakika

Başkan Şadan; "İnternet alışverişleri esnafı itibarsızlaştırıyor"

10.10.2020 12:17
Başkan Şadan;

Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, internetten yapılan ucuz gıda alışverişlerin yerel esnafı itibarsızlaştırdığını savundu.

Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, internetten yapılan ucuz gıda alışverişlerin yerel esnafı itibarsızlaştırdığını savundu.

Pandemi döneminde internetten yöresel ve doğal adı altında gerçekleştirilen alışverişlerin arttığını belirten Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, internetten yapılan ucuz alışverişlerin yerel esnafı itibarsızlaştırdığını savundu. İnternette yapılan alışverişlerde müşteri mağduriyetinin yanı sıra çeşitli suistimallerin yaşandığını savunan Şadan, "Bu pandemi döneminde Kula'nın kendine has doğal ve yöresel ürünleri keşfedilmeyi beklerken, internet ve kredi kartının cazibesiyle yapılan internet üzerinden alışverişlerde eksik, hatalı ve bozuk ürünler gönderilerek hem vatandaş mağdur ediliyor hemde yöresel doğal ve organik ürünler itibarsızlaştırılıyor" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle doğal ve sağlıklı ürünlere talebin internetten arandığını belirten Şadan, "Korona virüs salgınıyla birlikte karantinada olan ya da evden çıkmak istemeyen vatandaşların en çok başvurduğu internet üzerinden yapılan gıda alışverişlerinde ne yazık ki çok sayıda mağduriyet yaşanıyor. Özellikle son zamanlarda artan yoğunluk sebebiyle eksik, hatalı ya da tarihi geçmiş ürünler gönderilebiliyor. İnternet üzerinden gıda alışverişi yapan vatandaşlarımız maalesef sağlığımıza kuvvet ve direnç kazandıran doğal ve organik ürünleri internettin cazibesiyle ucuza alayım derken mağdur duruma düşüyor. Verilen siparişler, seçilen ürün eksik, hatalı, bozuk veya çakma dediğimiz benzeri ürünlerle karşılaşıyor. İnternetten yapılan alışverişlerde canlı olarak göremiyorsunuz ve dokunamıyorsunuz. Yani internetten gıda alışverişi olmaz. Kula'da yaşayan vatandaşlarımız şunu bilsin ki, Kula'mızın kendisi doğal bir yerleşim bölgesi. Bu nedenle Kula'mızın kendine has doğal ve yöresel ürünlerini görerek ve dokunarak tercih etmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

İnternet üzerinden yapılan gıda alışverişlerine karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Şadan, "Ülkemizde ve dünyada görülen korona virüs salgını dolayısıyla internet üzerinden yapılan gıda alışverişlerinde büyük bir artış yaşandı. Öyle ki bu yılın ilk yarısında online market pazarı yüzde 434 büyüdü. Son günlerde ise vaka sayılarındaki artışla birlikte evde karantinaya alınan vatandaşların sayısı da artınca online gıda alışverişlerinde de patlama yaşanıyor. Bu da online market dediğimiz pazarın hızla büyümesine sebep oluyor. Online marketler büyütülürken, yerel esnaflar da küçültülüyor. Özellikle internette pandemiden sonra bağışıklığı güçlendirmek adına daha çok ön plana çıkan organik, doğal veya yöresel ürün reklamları aldatıcı olabiliyor. Organik, yöresel, doğal gibi vatandaşların en hassas olduğu bir dönemde yalnızca kelime oyunu yaparak sahte ve hileli ürünleri piyasaya sürenler son dönemde arttı. İnternetteki alışverişlerin tercih edilmesinin en büyük sebebi ise ucuz fiyat ile satılması. İnternetteki ucuzluk furyası vatandaşlarımızla birlikte en çok esnafımızı da olumsuz etkiliyor. Bu ucuzluk cazibesi ile vatandaş mağdur edilirken esnafta itibarsızlaştırılıyor. Halbuki, internette satılan aynı yöresel ve doğal gıda ürünü Kula'da daha ucuza ve daha sağlıklı olanaklarla elde ediliyor" dedi. - MANİSA

Başkan Şadan; İnternet alışverişleri esnafı itibarsızlaştırıyor

Esnaf ve Sanatkarlar, İnternet, yerel, Kula, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Şadan; 'İnternet alışverişleri esnafı itibarsızlaştırıyor' - Son Dakika

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