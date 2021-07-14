Başkan Sadıkoğlu: "15 Temmuz destanı yürekle yazıldı" - Son Dakika

"15 TEMMUZ DESTANINI MİLLETİMİZ YÜREKLERİYLE YAZDI"

Başkan Sadıkoğlu, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 5. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; " Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasiye karşı bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. O gece gösterdi ki ülkemizin geldiği noktada esaret altına alınması söz konusu değildir. Bundan sonra insanların hürriyetine kast etmek kolay olmayacaktır. Türk milleti yeri geldiğinde esaret altına alınmaktansa ölmeyi, vatanı için şehit olmayı tercih eder. Bunun en bariz örneği 15 Temmuz'da yaşanmıştır. Bugüne kadar yürekleri ile destan yazan milletimiz 15 Temmuz gecesi de canına, malına ve vatanına kasteden hain ve alçakça saldırıya karşı yüreğini ortaya koyarak darbe girişimini geri püskürtmüş, destanın yürekle yazıldığını göstermişti."

"AZİMLE VE HEYECANLA ÇALIŞIYORUZ"

Demokrasiyle birlikte ülke ekonomisinin de önünün açık olduğunu vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, "Ülkemiz geçmişinde yaşanan birçok darbeler ve darbe girişimleri dolayısıyla bugün geldiği noktaya geç ulaşmıştır. Artık darbeler ülkesi konumundan sıyrılan ülkemizde demokrasi mücadelemiz kararlılığımız ve azmimizle devam edecektir. Demokrasiyle birlikte ülkemizin ekonomisinin, üretiminin ve ihracatının önü açık olacaktır. İş dünyası olarak bizler, ülkemiz ve milletimiz için büyük bir azimle ve heyecanla çalışıyor, hedeflerimizi gerçekleştirmek adına mücadele ediyoruz. Üretiyoruz, ihracat gerçekleştiriyoruz, istihdama katkıda bulunuyoruz" dedi.

"DEMOKRASİ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ"

Başkan Sadıkoğlu, mesajını şu ifadelerle tamamladı; "15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yılında bir kez daha demokrasimize ve vatanımıza sahip çıkan yüce milletimize teşekkür ederim. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle o kara gecede vatanı uğruna şehit düşen 251 vatandaşımızı rahmetle anıyor, gazilerimizi de minnetle yad ediyorum"