Ticaret ve sanayi odası başkanları YEP'i değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Ticaret ve sanayi odası başkanları YEP'i değerlendirdi Açıklaması

Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman ticaret ve sanayi odası başkanları, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ticaret ve sanayi odası başkanları YEP'i değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman ticaret ve sanayi odası başkanları, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin değerlendirmede bulundu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, YEP'in önlerini daha net görmelerini sağlayacağını belirtti.

Sadıkoğlu, YEP'in, girişimciliğe, teknolojiye, yüksek katma değerli yurt içi üretime odaklanılmış olması, program döneminde yüzde 5 ve üzerinde yüksek büyüme hedeflenmesi nedeniyle özel sektöre heyecan ve moral verdiğini ifade etti.

Bu kapsamda, reel sektörü, KOBİ'leri, üreticileri ve yatırımları destekleme yönündeki adımların devam edecek olmasını da memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Sadıkoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada sıkıntılı bir süreç yaşandığı bu dönemde program önümüzü daha net görmemizi sağlayacak. Malatya iş dünyası olarak ülkemizin hedefleri doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak yapmış olduğumuz tüm çalışmaların tek gayesi, Malatya sanayisinin bölgesinde hak ettiği vizyona kavuşmasıdır. Malatya sanayisinin mevcut durumunu yeni yatırımlarla birlikte geliştirirken, yıllardır OSB'de yatırımı olan iş insanlarının daha da büyümesi, uluslararası arenaya açılması, ilimizin ihracat rakamlarının yükselmesi ve döviz girdilerinin artması için projeler üretiyoruz. OSB'mizin bölgesinde daha güçlü bir konuma ulaşması için çalışıyoruz."

"Ekonomik dönüşümü sağlamamız gerek"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde sosyal ve ekonomik hayatın önemli ölçüde değişime uğradığına işaret etti.

Yeni dönemde iş yapma biçimleri ve davranışlarının değiştiğini, yeni normal dönemde büyüme, ihracat, istihdam hedefleri ve yeni normale uyumla birlikte ekonominin istikrarının güçleneceğini belirten Balcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Ekonomi Programı ile kazanımların korunması, dengenin yeniden sağlanması, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümeyi hedefleyen politikalar, küresel ekonomide ortaya çıkan fırsatları da kullanarak yatırım, üretim, ihracat, istihdam ve finansal istikrara dayalı ekonomik dönüşümü sağlamamız gerek. Program bu yönüyle iş dünyamızın umutlarını artırdı ve geleceğe bakışımızı güçlendirdi. Üreticileri ve yatırımcıları destekleme yönündeki adımların devam edecek olmasını memnuniyetle karşılıyoruz."

"Öncelikleri doğru belirlenmiş, iyi hazırlanmış bir program"

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu da YEP'in, öncelikleri doğru belirlenmiş, ayakları yere basan ve iyi hazırlanmış bir program olduğu belirtti.

Programın, büyüme hedefine ve dinamik sürece uygun olarak açıklanmasının sürdürülebilirlik açısından önemli olduğunu ifade eden Uslu, "Ülkemiz, yılın ilk yarısındaki büyüme oranlarına baktığımızda pandemiden en az etkilenen, süreçten en az hasarla çıkan ülkelerden biri olmayı başardı. Hükümetimizin aldığı tedbirler neticesinde de yılın üçüncü çeyreğinde ivmelenen ülke ekonomimizin, yılın son çeyreğinde bu yükselişi sürdüreceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret ve sanayi odası başkanları YEP'i değerlendirdi Açıklaması

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 15:22 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ticaret ve sanayi odası başkanları YEP'i değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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