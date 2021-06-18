Üye Girişi
Başkan Sadıkoğlu; "Başarı sıralamalarındaki yerimiz artacak" - Son Dakika

Başkan Sadıkoğlu; "Başarı sıralamalarındaki yerimiz artacak"

18.06.2021 10:41
Başkan Sadıkoğlu;

Yarım asrı deviren ve sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı Baykan Denim Konfeksiyon A.Ş. 2019 yılının ardından 2020 yılında da listedeki yerini aldı.

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında gösterilen Baykan Denim Konfeksiyon A.Ş'yi tebrik eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Malatya'daki üretim alanlarımızın gelişimi için gösterdiğimiz gayretlerin sanayimizin önünü açacağına ve önümüzdeki yıllarda İSO 500 gibi ulusal başarı sıralamalarında daha fazla firmanın Malatya'yı temsil edeceğine inanıyoruz" dedi.

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Dündar ve 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Babacan tarafından firmaya yapılan ziyarette Baykan Denim Konfeksiyon A.Ş İcra Kurulu Üyesi Erkan Baykan'a tebrik belgesi takdim edildi.

Malatya sanayisinin gelişimi ve bölgesinde rekabetçi bir konuma gelmesi için ciddi çalışmalara imza attıklarını, firmalarla gerçekleştirilen koordineli çalışmaların başarıyı beraberinde getirdiğine vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, "Organize sanayi bölgemizde gerçekleştirdikleri inovatif çalışmalarla Baykan Denim Konfeksiyon A.Ş'nin son 2 yılda yakaladığı başarıdan mutluluk duyuyoruz. Bu başarının mimarı Baykan Denim Konfeksiyon A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Baykan başta olmak üzere, İcra Kurulu Üyeleri Sayın Erkan Baykan ve Sayın Orhan Baykan ile bu başarının tüm paydaşlarını bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

"Gelecek vizyonu olan projeler sanayimizin önünü açıyor"

Göreve geldikleri 3 yıllık süreç içerisinde bölgesinde söz sahibi bir sanayi oluşturma vizyonu ile hareket ettiklerini dile getiren Sadıkoğlu, "Bu kapsamda ortaya koyduğumuz projeler ile sanayimizin yükselen bir başarı grafiği var. Sanayi bölgemizin sunduğu avantajları firmalara iyi aktarmamız, yer tahsislerinde gözettiğimiz "nitelikli yatırım, yüksek istihdam" politikası ile 3 yıl içerisinde geleceğe dönük güçlü temeller attık. Üretim alanlarımızın gelişimi için gösterdiğimiz gayretler ve gelecek vizyonu olan projeler sanayimizin önünü açıyor. Önümüzdeki yıllarda İSO 500 gibi ulusal başarı sıralamalarında Malatya'yı daha fazla firmanın temsil edeceğine inancımız tam" şeklinde konuştu.

"Başarı, gelecek odaklı projelerle gelecek

Üretimde kalite, gelişim, süreklilik ve başarı için sanayi bölgelerinin teknik anlamda desteklenmesi ve geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, "Sanayimizin güçlü bir potansiyeli var. Bizler şehrimiz sanayisinin Gaziantep, Kayseri gibi illerle rekabet edecek seviyeye gelebileceğine inanıyor ve adımlarımızı bu vizyon doğrultusunda atıyoruz. Uzun yıllardır sanayimizin ve çevrenin en büyük sorunlarının başında gelen arıtma konusunu görev süremiz içerisinde çözüme kavuşturduk. İnşası süren tesis en az 50 yıl sanayimizin ihtiyacını karşılayacak ve bu sayede yeni sanayi kolları faaliyete geçecek. Uygulamalı eğitimlerle gençlerimizi meslek sahibi yapmak, sanayimizin nitelikli eleman açığını gidermek ve profesyonel iş gücü ile bölgesinde rekabetçi bir sanayi oluşturmak adına büyük önem verdiğimiz İŞGEM projemizi geliştirdik. 1. OSB'mize TOBB tarafından kazandırılacak ve profesyonel iş gücü noktasında büyük fayda sağlayacak mesleki teknik lisesinin ise yer tahsisini gerçekleştirdik ve temel atma aşamasına geldik. Başarının, gelecek odaklı projelerle geleceğine inanıyoruz. Bu ve sayamadığımız diğer tüm çalışmalarımızın şehrimiz ve sanayimize sağladığı faydalar gelecek yıllarda katlanarak artacak ve değeri daha iyi anlaşılacak" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin en önemli tekstil üslerinden biri konumuna geldik"

Malatya'nın son dönemde OSB'ye kazandırılan yeni yatırımlarla özellikle tekstil alanında en önemli üslerden biri haline geldiğine vurgu yapan Sadıkoğlu; "Görev süremiz içerisinde geçekleştirdiğimiz 36 yer tahsisinde önceliğimiz firmanın sağlayacağı istihdam rakamı, üretimdeki devamlılığı ve gelecek vizyonu oldu. Bugün 14 yeni fabrikamız faaliyete geçmiş durumda. Tüm fabrikalar tamamlandığında toplam 12 bin kişiye iş kapısı aralanmış olacak. 32 yıllık Malatya Organize Sanayisinde 22 bin kişilik istihdam alanı oluşturabildiği göz önüne alındığında 3 yılda yakalanan bu rakam elbette önemli bir başarıdır. Bu tahsisler içerisinde şehrimize bizzat davet ettiğimiz uluslararası ölçekte üretim yapan çok önemli tekstil firmalarımız var. Şu an Malatya ülkemizin ve yakın coğrafyanın en önemli tekstil üslerinden biri konumuna geldi" dedi

"Firmalarımız hassasiyet göstermeli"

Konuşmasında, İSO 500 listesi gibi başarı sıralamalarının şehirlerin prestiji ve tanıtımı açısından önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, "Bu listede yer alan bazı firmalarımız Malatya'da üretim yapmasına rağmen farklı illerdeki sanayi sicil kayıtlarından dolayı Malatya firması olarak görünmüyor. Şehrimizdeki iş gücü ile ulaşılan başarının başka iller tarafından sahiplenilmemesi için bizler gerekli çalışmaları yapıyoruz. Firmalarımızdan da bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Malatya'ya kazandırılacak bu başarı yolun başında olan firmalarımız için de motivasyon yaratacak, ön ayak olacaktır" şeklinde konuştu.

İstihdam, Türkiye, Malatya, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Sadıkoğlu; 'Başarı sıralamalarındaki yerimiz artacak' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti 11:42 Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek 11:41 İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı 11:03 Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı
Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor 11:02 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor Taşa 10:33 Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazan küçük kızın annesi, olayın ardından şoka girdi Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar 10:31 Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar
1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor 10:17 1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi 09:14 Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi

Son Dakika Haberleri
11:48 AFAD Başkanı Taşdelen'den tedirgin eden uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir
11:42 Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti
11:40 İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek
11:40 Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti
11:39 Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi
11:03 Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı
11:01 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor
10:58 Dolar güne düşüle başladı! 8,65'ten işlem görüyor
10:57 Fenerbahçe'de yeni teknik adam seçimden sonra açıklanacak
10:51 PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak
AFAD Başkanı Taşdelen'den korkutan uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir AFAD Başkanı Taşdelen'den korkutan uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir         
11:45
Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti         
11:41
Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi         
11:39
Yaralı halde direksiyon başına geçerek kaza yapan sürücü, yaşamını yitirdi Yaralı halde direksiyon başına geçerek kaza yapan sürücü, yaşamını yitirdi         
11:03
PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak         
10:51
İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah         
10:33
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
Karısının patronuna yaptığı şantajla hayatını kararttı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı Karısının patronuna yaptığı şantajla hayatını kararttı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı         
09:18
Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart         
08:48
İBB Meclisi'ni, CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası karıştırdı: AK Partili Göksu kürsüye yürüdü İBB Meclisi'ni, CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası karıştırdı: AK Partili Göksu kürsüye yürüdü         
08:23
Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım         
07:45
"Kadın dediğin hafif ele gelecek" diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı         
20:12
HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış         
19:26
Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu         
16:32
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
İtfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı İtfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı         
15:55
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 11:51:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Sadıkoğlu; "Başarı sıralamalarındaki yerimiz artacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement