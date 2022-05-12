Malatya'da İŞGEM Mesleki Eğitim Merkezi Projesinin inşaatı sürüyor - Son Dakika
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Malatya'da İŞGEM Mesleki Eğitim Merkezi Projesinin inşaatı sürüyor

12.05.2022 13:54
Malatya'da İŞGEM Mesleki Eğitim Merkezi Projesinin inşaatı sürüyor

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının "İŞGEM Mesleki Eğitim Merkezi Projesi"nin inşaatı devam ediyor.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının "İŞGEM Mesleki Eğitim Merkezi Projesi"nin inşaatı devam ediyor.

Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazıl açıklamaya göre, MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, beraberindeki yüzde 80 seviyesine gelen "Malatya 2. OSB İŞGEM Mesleki Eğitim Merkezi ile Büyüyor" proje alanında incelemelerde bulundu.

Sadıkoğlu, hazırladıkları ve Fırat Kalkınma Ajansına sundukları projelerinde inşaat çalışmaları hızla devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Şu anda yüzde 80 seviyesinde. Yüzde 20'lik kalan kısmını da kısa sürede tamamlayarak sanayimizin ve sanayicimizin hizmetine sunacağız. Projemizde, iş arayan ve ararken de umudunu yitirmiş gençlerimize yeniden umut olacak eğitim merkezleri yer alacak. Belli bir eğitim almış ama iş bulamayan gençlerimiz varken, milyonlarca lira harcayıp yatırım yapan ancak nitelikli eleman bulamayan iş inşalarımız da var. İşte bu projemiz bu iki tarafı birbirine entegre edecek bir proje. 3 ile 6 ay arasında değişen hızlandırılmış uygulamalı eğitimlerle özellikle gençlerimize yeni meslekler kazandıracağız. İşletmelerden talepler alacağız ve o taleplere karşın iş garantili personeller yetiştireceğiz."

Projede yer alan model fabrikanın Doğu Anadolu Bölgesindeki ilk model fabrika olacağının aktaran Sadıkoğlu, şunları kaydetti:

"Organize sanayi bölgemizde bulunan fabrikaların daha nitelikli üretim yapabilmelerinin önünü açmak ve yeni ürünler geliştirmelerini sağlamak için projemize model fabrika da koyduk. Ankara, Konya, Gaziantep, İzmir gibi sanayisi güçlü şehirlerde bulunan model fabrika bölgemizde sadece Malatya OSB'de olacak. Malatya TSO olarak model fabrika adımını ilk atan ilk kurum olduğumuz için projemizi oldukça önemli görüyoruz. Model fabrika, işletmelerin verimliliklerinin artmasına büyük katkı sağlayacak ve özellikle sanayimizin 'Endüstri 4.0'a dönüşümüne öncülük edecek."

Malatya'da İŞGEM Mesleki Eğitim Merkezi Projesinin inşaatı sürüyor
Malatya'da İŞGEM Mesleki Eğitim Merkezi Projesinin inşaatı sürüyor
Malatya'da İŞGEM Mesleki Eğitim Merkezi Projesinin inşaatı sürüyor
Malatya'da İŞGEM Mesleki Eğitim Merkezi Projesinin inşaatı sürüyor

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Mesleki Eğitim, Fabrika, Ticaret, Malatya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da İŞGEM Mesleki Eğitim Merkezi Projesinin inşaatı sürüyor - Son Dakika


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