Son Dakika Haberleri: Başkan Sadıkoğlu, gençlere dil öğrenmelerini tavsiye etti
Son Dakika Güncel Başkan Sadıkoğlu, gençlere dil öğrenmelerini tavsiye etti - Son Dakika

Başkan Sadıkoğlu, gençlere dil öğrenmelerini tavsiye etti

7 saat önce

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetim kurulu üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, gençlere dil öğrenmelerini tavsiye etti.

Başkan Sadıkoğlu, gençlere dil öğrenmelerini tavsiye etti, System.String[]

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetim kurulu üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, gençlere dil öğrenmelerini tavsiye etti.


Mercan Koleji'ni ziyaret eden ve burada öğrencilere söyleşiye katılan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "İngilizce önemli bir dil. Dil bilenler, yurt dışında çok iş yapıyorlar. Dil bilenler aranan insan olmuşlardır" diyerek, donanımlı olmanın önemini anlattı.


Sadıkoğlu, "Gençlerle bir arada olmak bizleri motive etti. Gençlerin yapabilecekleri iş, hayallerinin peşinde gitmelerini isterim" şeklinde konuştu.


Gençlerin bir yandan ailelerini bağlı olup, bir yandan da hayal ettikleri mesleğe yönelmelerini öneren Sadıkoğlu, "Avrupa ve Dünyada çözemedikleri Türkiye'de bir aile bağı var. Aile bağımızın kopmaması gerekir. Ataerkil aile yapısı devam etmeli. Aile bağından kopanların güçlük çektiklerini Avrupa görüyoruz. Bağlarımızı koparmamalıyız, ancak kendi adımımızı da atıyor olmamız lazım" dedi.


Kendisinin çocuk yaşlarında iş hayatına atıldığını söyleyen Sadıkoğlu, "Bir yandan çalışıp, bir yandan okudum" diyerek, yaşam ve iş hayatından örnekler verdi.


Sadıkoğlu, "Derste öğrendiklerimizle kalmayınız. Kitap okuyunuz. Hayal edin. Hayal kurmayan çok da başarılı olamaz. Başarılı olursanız, toplumun kabul etmesi de kaçınılmazdır. Ekonomik değeri olan sektörlere kendinizi adapte edin. Başarılı olanların temelinde mücadele vardır" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Türkiye, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Erdoğan ve Trump NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi
Son dakika: Türkiye, NATO'nun Baltık planına destek vermeyi kabul etti İspanya'dan Türkiye'deki NATO füze savunma misyonunu sürdürme kararı NATO basın toplantısına Türkiye damga vurdu! Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler gündem belirledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 18:53:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Sadıkoğlu, gençlere dil öğrenmelerini tavsiye etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]