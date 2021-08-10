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Başkan Sadıkoğlu: "İnşaat sektörünün sorunlarının takipçisiyiz" - Son Dakika

Başkan Sadıkoğlu: "İnşaat sektörünün sorunlarının takipçisiyiz"

10.08.2021 17:15
Başkan Sadıkoğlu:

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "İnşaat sektörünün yaşadığı sorunları yakından takip ediyor, çözüm noktasında girişimlerde bulunuyoruz" dedi.

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu ve derneğin yönetim kurulu üyeleri, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve TSO Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

SADIKOĞLU: "İNŞAAT SEKTÖRÜ HAREKETLENİRSE İŞSİZLİK ORANIMIZ DÜŞER"

İnşaat sektörünün pandemi döneminde ciddi yaralar aldığını ifade eden Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu, "Malumunuz tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de 11 Mart 2020 tarihinde ilk kez görülmeye başlayan ve halen devam eden salgın, ekonomimizin can damarı olan birçok sektörü olumsuz etkilemiştir. Bu sektörlerden biri de inşaat sektörü. Türkiye ekonomisinin lokomotifi ve istihdam gücü ile yaklaşık 250 sektörü harekete geçiren stratejik bir sektör olan inşaat sektörünün önemli sorunları var. Başta demir ve çimento fiyatları olmak üzere temel inşaat malzemelerinde yaşanan olağanüstü fiyat artışları sektörün en önemli sorunu. TÜİK bugün işsizlik rakamlarını açıkladı. Haziran ayında ülkemizin işsizlik oranı bir önceki aya göre 2,5 puanlık azalış ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. Biz biliyoruz ki inşaat sektöründe yaşanan sıkıntılar işsizliği doğrudan etkiliyor. İnşaat sektörü hareketlenirse Türkiye'deki işsizlik rakamları da otomatikman aşağı inecektir. 24 Ocak 2020 tarihinde yaşadığımız deprem de inşaat sektörünün ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Derneğinizin üyeleri, odamızın da üyeleridir. Bu sebeple yaşadığınız tüm sıkıntıların farkındayız ve takipçisiyiz. İnşaat Meslek Komitemizde konuşulan konuları ve sizlerin bizlere ilettiği sorunları hazırladığımız dosyalarla çatı kuruluşumuz olan TOBB'a iletiyoruz. Yönetim Kurulu toplantılarında ben de bizzat dile getiriyorum. İlettiğimiz bu konular, konfederasyonunuzun da genel başkanı olan TOBB İnşaat Müteahhitleri Sektör Meclisi Başkanı Tahir Tellioğlu'nun başkanlığındaki toplantılarda tartışılarak, hazırlanan raporlar ilgili bakanlıklara iletiliyor. Sektörel sıkıntılarınızın kısa sürede sona ermesini ve sizlerin de rahat bir nefes almasını umut ediyoruz" dedi.

BÜLBÜLOĞLU: "İNŞALLAH BU SIKINTILI SÜRECİ ATLATACAĞIZ"

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu da şu şekilde konuştu: "Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret ediyoruz. Kendileri kongre dönemimizde ve sonrasında bizlere destek verdiler. Biz de teşekkür etmek için bu gün ziyaret gerçekleştiriyoruz. Son 1 yıl içerisinde inşaat sektöründe yaşadığımız sıkıntıları hep birlikte istişare edip bu süreçte ne kadar kısa süre içinde az kayıpla atlatma konusunda istişarelerde bulunacağız. Oğuzhan başkanımız göreve geldiği günden bu yana bizlerle hep istişare halinde sorun ve sıkıntılar konusunda çözüm noktasında hep elini taşın altına koymuştur. Başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. İnşaat sektörü büyük bir sektör. Türkiye'nin yükünü çektiği bir sektör. Bir yıl içinde inşaat malzemelerine gelen yüzde 100'ü aşkın zamlar inşaat sektörünü yavaşlatmış durumda. Git gide de yavaşlatacak gibi görünüyor. Yılın ikinci yarısında bu daralmayı biraz daha bekliyoruz. Yapacağımız istişarelerle ve genel merkezimizle beraber Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın inşaat sektörüne yapacağı desteklerle inşallah bizler de bu süreci atlatacağız diye düşünüyoruz."

İşsizlik, Türkiye, Malatya, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Sadıkoğlu: 'İnşaat sektörünün sorunlarının takipçisiyiz' - Son Dakika


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