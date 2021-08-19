Üye Girişi
Başkan Sadıkoğlu: "Küçük ölçekli firmaların büyümesinin önünü açtık" - Son Dakika

Başkan Sadıkoğlu: "Küçük ölçekli firmaların büyümesinin önünü açtık"

19.08.2021 15:33
Başkan Sadıkoğlu:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Malatya Sanayisine büyük ve nitelikli firmaların yatırım yapmasını sağlarken, ilimizde küçük ölçekte üretim yapan ve büyüme arzusu olan firmalarımızın da sanayileşmesinin önünü açtık" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Malatya Sanayisine büyük ve nitelikli firmaların yatırım yapmasını sağlarken, ilimizde küçük ölçekte üretim yapan ve büyüme arzusu olan firmalarımızın da sanayileşmesinin önünü açtık" dedi.

Malatya'da 10 yıldır Akpınar'da bir iş hanının bodrum katında üretim yapan Erçin Ayakkabı Atölyesi, Malatya 1. OSB'de yapılan yer tahsisi ile daha geniş ve modern ortamda üretim yapmaya devam edecek.

"Küçük firmaların sanayileşmesinin önünü açtık"

Erçin Ayakkabı Firmasını ziyaret eden ve firma sahibi Mehmet Cirik'ten bilgiler alan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Bizim OSB'de şöyle bir hedefimiz vardı. İlk etapta Malatya'da yatırımı olmayan büyük ve uluslararası firmaları ilimize yatırıma davet etmek ve istihdamın önünü açmaktı. Yapmış olduğumuz girişimler ile birçok büyük firma ilimizde yatırım yaptı, yanlarında en az biner kişi çalışıyor. Bir diğer hedefimiz de sanayi bölgemiz dışında üretimi olan küçük ve orta ölçekli, gelişmeye açık firmalarımızın büyümesini sağlamak. Bu kapsamda yer tahsisi yaptığımız firmalardan biri de Erçin Ayakkabı. Çalışma şartları büyümeye müsait, uluslararası düzeyde üretim yapan ancak nitelikli yeri olmadığı için yıllarca işlerini geliştiremeyen firmamız, bundan sonra daha geniş bir ortamda daha kaliteli üretim yapacak. Yeni makine ekipman ile daha çok personel çalıştırarak ilimiz istihdamına da katkı sunacak" şeklinde konuştu.

"Büyük firmaların yatırım yapmasını sağladık"

Malatya sanayisinin büyümesi ve istihdam sayısının artması için büyük ve nitelikli firmalara yer tahsisi yaptıklarının altını çizen Başkan Sadıkoğlu, "2018 yılında göreve geldiğimiz günden bu yana ilimiz ekonomisi için canla başla çalışıyoruz. Ticari hayatta yer alan üyelerimizin işlerini geliştirmeleri için projeler üretirken, Malatya sanayisinin de bölgesinde vizyonu olan bir sanayi olması için emek veriyoruz. Bu kapsamda göreve geldiğimiz günden bu yana toplam 36 nitelikli firmaya yer tahsisi gerçekleştirdik. Bu firmalarımızın 12 tanesi üretime geçti ve 7 bine yakın personel istihdam ettiler. Diğer firmalarımız da inşaat aşamasında ve bu firmalarda üretime geçtiğinde Malatya Sanayimize ek 17 bin istihdam sağlamış olacağız. Bir yandan OSB'nin büyümesini sağlarken, diğer taraftan da ilimizde yaşan insanımızın iş sahibi olup evine helal ekmek götürmelerine vesile olmaya çalışıyoruz. Tüm bunları yaparken herhangi bir karşılık beklemiyoruz, tek arzumuz evine ekmek götürecek olan herkesin hayır duasını almaktır" dedi.

"Yıllardır arsa talebimiz vardı"

Ziyaretlerinden ve yer tahsisinden dolayı Başkan Sadıkoğlu'na teşekkür eden Mehmet Cirik, "Yıllardır bu iş hanının içinde üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz ayakkabılar hem yurt içinde hem de yurt dışında satılıyor. 80 personelimizle burada sıkışıp kaldık. Bizden talep edilen günlük 1000 çift ayakkabı, ancak biz günlük 300 çiftten fazla üretemiyoruz. İşimizi büyütmek için yıllardır OSB'den arsa talebimiz vardı. Bir türlü olumlu sonuç alamıyorduk, ilk defa Oğuzhan Başkanımız bu talebimize olumlu karşılık verdi. Atölye ortamından çıkıp fabrika ortamına geçecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kısa sürede üretim merkezimizin inşaatına başlayacağız. Alanımız genişleyeceği için hem işlerimizi büyüteceğiz, hem de daha fazla kişiyi istihdam edeceğiz, en az 200 kişi istihdam etmeyi planlıyoruz. Böylece ilimize ve ülkemiz ekonomisine daha çok katkı sunacağız. Ben başta Malatya TSO Başkanımız Oğuzhan Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Başkan Sadıkoğlu: Küçük ölçekli firmaların büyümesinin önünü açtık
Başkan Sadıkoğlu: Küçük ölçekli firmaların büyümesinin önünü açtık
Başkan Sadıkoğlu: Küçük ölçekli firmaların büyümesinin önünü açtık

İstihdam, Yatırım, Malatya, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Sadıkoğlu: 'Küçük ölçekli firmaların büyümesinin önünü açtık' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taliban'dan toplu infaz! Kurşuna dizdikleri Afganları çukura attılar 15:44 Taliban'dan toplu infaz! Kurşuna dizdikleri Afganları çukura attılar Twitch yayıncısı Amouranth, evindeki yangının kundaklama olduğundan şüpheleniyor! 15:39 Twitch yayıncısı Amouranth, evindeki yangının kundaklama olduğundan şüpheleniyor! Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi 15:34 Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi
Uçaktan düşen 16 yaşındaki Afgan futbolcu korkunç bir şekilde can verdi 15:19 Uçaktan düşen 16 yaşındaki Afgan futbolcu korkunç bir şekilde can verdi Kovid-19 aşılama oranı en düşük illerden olan Şanlıurfa'da aşı olana 1000 TL'lik hediye çeki 15:09 Kovid-19 aşılama oranı en düşük illerden olan Şanlıurfa'da aşı olana 1000 TL'lik hediye çeki Ozan Tufan'ın veda mesajı: Hüzünle ayrılıyorum bugün evimden 14:41 Ozan Tufan'ın veda mesajı: Hüzünle ayrılıyorum bugün evimden
İBB'nin hayvan bakımevi yakınlarında ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesi tepkilere neden oldu 14:27 İBB'nin hayvan bakımevi yakınlarında ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesi tepkilere neden oldu Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi 14:20 Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi

Son Dakika Haberleri
15:44 Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler
15:37 Selin yıkıma uğrattığı Babaçay köyünde 9 kişilik aile çatıda bacaya tutunarak selden kurtuldu
15:33 Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi
15:18 Uçaktan düşen 16 yaşındaki Afgan futbolcu korkunç bir şekilde can verdi
15:13 Eski eş dehşeti can aldı! Atlette boğarak öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın
15:01 Yendiği lenf kanseri tekrar nükseden teknik direktör Faruk Demir, futbolcularıyla vedalaştı
14:41 Ozan Tufan'ın veda mesajı: Hüzünle ayrılıyorum bugün evimden
14:37 Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi
14:26 İBB'nin hayvan bakımevi yakınlarında ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesi tepkilere neden oldu
14:24 Son Dakika! 28 Şubat davasında cezası netleşen 14 sanık hakkında yakalama kararı çıktı
Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler         
15:44
Beşiktaş, İtalyan yıldız Bertolacci için Karagümrük'e resmi teklif yaptı Beşiktaş, İtalyan yıldız Bertolacci için Karagümrük'e resmi teklif yaptı         
15:42
Selin yıkıma uğrattığı Babaçay köyünde 9 kişilik aile çatıda bacaya tutunarak selden kurtuldu Selin yıkıma uğrattığı Babaçay köyünde 9 kişilik aile çatıda bacaya tutunarak selden kurtuldu         
15:37
37 yaşındaki kuzeni tarafından cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğu yaşadığı korku dolu anları anlattı 37 yaşındaki kuzeni tarafından cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğu yaşadığı korku dolu anları anlattı         
15:26
Eski eş dehşeti can aldı! Atlette boğarak öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın Eski eş dehşeti can aldı! Atlette boğarak öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın         
15:13
Ormanda öldürülen polisin eşi, sanığın ağlamasına isyan etti: Katiller de ağlar, hatta en güzel onlar ağlar Ormanda öldürülen polisin eşi, sanığın ağlamasına isyan etti: Katiller de ağlar, hatta en güzel onlar ağlar         
15:02
Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi         
14:38
Son Dakika! 28 Şubat davasında cezası netleşen 14 sanık hakkında yakalama kararı çıktı Son Dakika! 28 Şubat davasında cezası netleşen 14 sanık hakkında yakalama kararı çıktı         
14:25
ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor         
13:18
Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı         
12:42
Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı         
12:34
Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti         
12:17
9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm         
12:10
Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor         
12:03
''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi ''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi         
11:47
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı         
22:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 16:07:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Sadıkoğlu: "Küçük ölçekli firmaların büyümesinin önünü açtık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement