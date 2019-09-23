Başkan Sadıkoğlu, Malatya da yatırım fırsatlarını anlattı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Malatya'ya yapacağınız yatırımların 2-3 yıllık kısa bir süre içerisinde amorti edebileceğini garanti edebiliriz" dedi.



İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul'da hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmaların Anadolu'ya açılması temalı ilki Trabzon'da yapılan Yönetim Kurulu Toplantılarının 2'ncisi, MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun girişimleri ve daveti sonucu Malatya da gerçekleştirildi.



Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe İstanbul'da faaliyet gösteren firmaların Malatya'da yatırım yapmasını amaçlayan program Malatya Park Hotelde gerçekleştirildi.



Program da bir konuşma yapan MTSO Başkanı Sadıkoğlu, "Kendi evinizi, kendi illerinizi unutmamanız Anadolu'daki iller ve bizim için onur verici. Bu anlamda sizleri burada ağırlamaktan gerçekten onur ve gurur duyuyoruz. Bizleri kırmayıp davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Malatya'mıza hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı. " Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bize verilen görev süresince, başlangıçtan bu yana yaklaşık bir buçuk yıldır Sayın Valimizin ve Değerli Bakanımızın desteği ve Organize Sanayi Bölgelerimizin ciddi anlamda gelişmesi arzusu ile çıktığımız yolda nitelikli istihdam meydana getirecek firmalara tahsisler yapmaya ve önlerini açmaya gayret gösteriyoruz. Burada şunu iddia ediyorum. Özellikle sizin sektörünüzde yoğun emek ve iş gücü gerektiren sektörlerde yapabileceğiniz yatırımların 2-3 yıllık kısa bir süre içerisinde amorti edebileceğini garanti edebiliriz" diyen Sadıkoğlu, " Biz Ticaret ve Sanayi Odası olarak özellikle tekstil sektöründe vizyonel bir şehir olma hedeflerimizi gerçekleştirmek adına 4 yıllık görev süremiz boyunca tekstilde Türkiye'de adından söz ettiren bir il olmayı arzu ediyoruz. "ifadesini kullandı.



Daha sonra İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine, MTSO ev sahipliğinde, Malatya'nın tanıtılması amacı ile çeşitli bilgiler ve Malatya da yatırım imkanları ile 6. bölge teşvikleri anlatıldı.



Daha sonra yönetim kurulu toplantılarını da yapan heyete, Malatya'ya yatırım yapacak firmaların 6. bölge teşviklerinden yararlandığı, Malatya'nın teşvik ve destekte en avantajlı ve güvenli il olduğuna da vurgu yapıldı.



Son olarak tüm İHKİB Yönetim Kurulu Üyelerine, kayısı hediye edildi. - MALATYA