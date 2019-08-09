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Başkan Sadıkoğlu'ndan Bayram Mesajı

1 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (Malatya TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kurban bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sadıkoğlu'ndan Bayram Mesajı, System.String[]
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (Malatya TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kurban bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında TSO üyelerinin ve tüm İslam Aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayan Sadıkoğlu mesajını şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz ve Milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duyguların zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı kurban bayramını hep birlikte karşılamanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; sevgi, paylaşma, dayanışma ve barış gibi insana en çok yakışan değerlerin bir arada yaşanması halinde, hayatın nasıl güzelleştiğini görmemize vesile olan; kırılan kalplerin onarılması, yapılan hataların affedilmesi, kardeşlik duygusuna yer vermemiz gerektiği konusunda bir kez daha düşünmemizi sağlayan çok özel günlerdir. Bu özel ve mübarek günleri layığı ile yaşamayı temenni ederken, üyelerimizin, hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek kurban bayramını kutluyor, sağlık ve huzur içinde, birlik ve beraberlik dolu nice bayramlara ulaşmayı diliyorum." - MALATYA
Kurban Bayramı, Türkiye, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:16 Kaynak: İHA
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