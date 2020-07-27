Başkan Sadıkoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TMO teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Malatyalı kayısı üreticilerine müjde verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kuru incir ve kuru üzüm müdahale alımlarına bu yıl kayısı da ilave ediliyor" açıklamasının ardından konuyla ilgili olarak açıklama yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Malatya ekonomimizin en önemli ürünü olan kayısımızı MTSO olarak önemsiyoruz. Kayısı Malatya'nın lokomotifidir. Bu lokomotif Malatya'yı dünyaya tanıtmakta. Kayısı üreticilerimiz, kayısı tüccarlarımız, kayısı ve Malatya adına emek veren herkes bu lokomotifin temel taşıdır. Kayısı adına emek veren tüm kesimlerin bir süredir beklediği müjdeli haberi bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan verdi. TMO'nun kayısı alımı yapacak olması önemli bir adımdır. Kayısı üreticilerimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ediyoruz. Talebimiz üzerine süreci takip eden siyasilere de MTSO yönetim kurulu ve üyelerimiz adına teşekkürlerimi sunarım" dedi. - MALATYA