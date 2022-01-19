Başkan Sadıkoğlu'ndan, esnafa geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika

Malatya'da etkili olan kar yağışı galericiler sitesi ve organize sanayi bölgesinde çatıların çökmesine neden oldu. Milyonlarca liralık zararın meydana geldi galericiler sitesine ve 1. OSB'deki fabrikaya giden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, meydana gelen zararın bir an önce karşılanması için yetkililere çağrıda bulundu.

Malatya'da yoğun kar yağışı sonrası Galericiler Sitesi'nde çatı çökmesi olayı yaşandı. Yaşanan olayın bilgisini alan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Galericiler Sitesi'ne gitti. Yaşanan çökme olayı hakkında galerici esnafından bilgi alan Sadıkoğlu, geçmiş olsun dileklerini ileterek ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesi için ilgili kurumlarla görüşmeler sağladı. Çökme ile birlikte yaklaşık 7 milyon değerindeki 15 araçta hasar meydana geldiği ifade edildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle bir başka çatı çökmesi olayı da 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Sıvı tuz üretimi yapan bir firmanın üretim sahasının çatısı çöktü. Olayın yaşandığı fabrikaya giderek firma sahibi Nadir Sonal ile görüşen Başkan Sadıkoğlu, meydana gelen zararın bir an önce karşılanması için yetkililere çağrıda bulundu. - MALATYA