Başkan Sadıkoğlu'ndan Mescid-i Aksa'daki saldırılara tepki - Son Dakika

Başkan Sadıkoğlu'ndan Mescid-i Aksa'daki saldırılara tepki

11.05.2021 17:28
Başkan Sadıkoğlu'ndan Mescid-i Aksa'daki saldırılara tepki, System.String[]

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze ve Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.

Mescid-i Aksa'da sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uygulanan saldırgan eylemleri şiddetle kınadığını ifade eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Katil İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı tüm Müslümanların kutsallarına yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırılar insanlık dışıdır ve insanlığa karşı suçtur. Malatya TSO olarak, hemşerilerimizi ve üyelerimizi İsrail ürünlerini boykota davet ediyoruz" dedi.

"İSRAİL ÜRÜNLERİNİ BOYKOTA DAVET EDİYORUZ"

Sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uygulanan saldırgan eylemleri şiddetle kınadığını belirten Başkan Sadıkoğlu, "Terör Devleti İsrail'in Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'daki kutsal mekanlarımız ve orada büyük bir direniş gösteren Filistinli kardeşlerimize yönelik gerçekleştirdiği gaddar ve çirkin saldırıları şiddetle kınıyorum. İsrail güvenlik güçlerinin, uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen, Gazze ile Mescid-i Aksa'ya ve burada ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği haksız ve hukuksuz saldırılar, Gazze'de aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybettiği saldırılar ile yerleşim yerlerinin Filistinlilerden zorla alınması insanlık dışıdır ve insanlığa karşı suçtur. Saldırılarda hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı diliyorum. Katil İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı tüm Müslümanların kutsallarına yapılmış bir saldırıdır. Elbette bu zorbalığın bedeli ağır olacaktır. Malatya TSO olarak, hemşerilerimizi ve üyelerimizi İsrail ürünlerini boykota davet ediyoruz" dedi.

Malatya, Mescit, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Sadıkoğlu'ndan Mescid-i Aksa'daki saldırılara tepki - Son Dakika


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