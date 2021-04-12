Başkan Sadıkoğlu'ndan Ramazan ayı mesajı - Son Dakika

Başkan Sadıkoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Ramazan ayı sevgi, kardeşlik ve paylaşma duygularının zirve yaptığı, manevi güzellikleriyle insanlığı kucaklayan bir aydır.

Bu Ramazan ayını da geçtiğimiz yıl olduğu gibi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının gölgesinde yaşayacağız. Salgın tedbirleri kapsamında toplu iftarların olmayacağı bu ayda, ihtiyaç sahiplerine yönelmek, ayın manevi iklimine uygun olacaktır.

Yardımlaşma ve paylaşmanın arttığı, içerisinde bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesini barındıran Ramazan ayının, korona virüs salgınının tüm insanlığı terk etmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, üyelerimizin, hemşerilerimizin ve tüm İslam Alemi'nin Mübarek Ramazan ayını kutluyorum.

Milletimizin birlik ve beraberliğini güçlendirmesini, bereket, barış ve huzur getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."