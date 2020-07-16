Başkan Sadıkoğlu'nun istihdam hassasiyeti
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, organize sanayi bölgesinde yatırım yapan firmaların çalışmalarını yakından takip edilirken, özellikle istihdamı arttırıcı yatırımlara önem veriliyor.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, organize sanayi bölgesinde yatırım yapan firmaların çalışmalarını yakından takip edilirken, özellikle istihdamı arttırıcı yatırımlara önem veriliyor.
240 milyon TL'lik yatırımla inşaatı devam eden Günöz Tekstil Fabrikası'nın ilk etabında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Sadıkoğlu, firma yetkililerinden bilgiler aldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 virüsü ile mücadelede yeni normalleşme süreciyle birlikte birçok sektörde toparlanma görüldüğünü ve ekonominin çarklarının yeniden dönmeye başladığını belirten Başkan Sadıkoğlu, "Göreve geldiğimiz günden bu yan önümüze koyduğumuz hedefe ulaşmak için çalışmalarımız sürüyor. Hedefimiz daha çok ve nitelikli yatırım, daha fazla istihdam. Bu kapsamda 1,5 yıl gibi kısa bir sürede 26 birbirinden değerli firmaya yer tahsisi yaptık. Faaliyete geçen firmalarda şu an 2 bin 500 hemşerimiz istihdam edilmiş durumda. Diğer yatırımların da tamamlanmasıyla birlikte bu sayı 8 bin 500'e ulaşacak. Yer tahsisi yaptığımız firmalardan biri de Günöz Tekstil firması. 240 milyon TL'lik dev yatırımla inşaatı devam eden Günöz Tekstil Fabrikası'nın ilk etabı yakın zamanda tamamlanacak. Ham iplik ve melanj iplik üretimi yapacak tesis ilk etapta 55 bin, ikinci etabının tamamlanmasıyla 100 bin metrekarenin üzerine çıkan alanda üretim gerçekleştirecek. Fabrikada hedef tam 2 bin kişiyi istihdam etmek. Üretim ve istihdam rakamları ile şimdiden heyecan oluşturan bu projenin inşaatına yaptığımız ziyarette bizlere eşlik eden firma yetkililerine Malatya'mıza yapmış olduğu yatırımdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:17 Kaynak: İHA
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