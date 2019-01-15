Başkan Sağıroğlu, Çamlıyurt Mahallesi'ni Ziyaret Etti

AK Parti'den yeniden aday gösterilen Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için çalışmalara başladı.

AK Parti'den yeniden aday gösterilen Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için çalışmalara başladı.



AK Parti İlçe Başkanı Avni Adanur ile Çamlıyurt Mahallesi'ni ziyaret eden Sağıroğlu, burada yaptığı açıklamada, yeniden AK Parti'den aday gösterildiğini anımsatarak, "Aday olmakla birlikte belediye başkanı olunmuyor. Yeniden sizlerin desteğine ihtiyacımız var." dedi.



Sağıroğlu, mega projeleri hayata geçirmek için yeniden bu göreve talih olduğunu ifade ederek, "Trabzon'umuzun parlayan yıldızı Yomra'mıza büyük projeler yakışır. Sizlerin destekleriyle bu büyük projelerimizi Yomra'mıza kazandırmak istiyoruz. Bu projelere de ilk günkü aşkla 'Bismillah' diyor, tüm vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz." diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Parti'li Mevcut Başkan Aday Gösterilmeyince, Yüzlerce Kişi Belediye Önünde Toplanıp Sloganlar Attı

Trump'ın Ardından Bir Skandal Açıklama da BAE'den Geldi: Kürtlerin Geleceğine Dair Endişeler Meşru

Son Dakika! İşsizlik Rakamları Açıklandı! Artış Dikkat Çekti

Melih Gökçek, CHP'li Gamze Taşçıer'e Twitter'dan Yüklendi