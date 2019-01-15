Son Dakika Haberleri: Başkan Sağıroğlu, Çamlıyurt Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Başkan Sağıroğlu, Çamlıyurt Mahallesi'ni Ziyaret Etti

29 dakika önce

AK Parti'den yeniden aday gösterilen Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için çalışmalara başladı.

Başkan Sağıroğlu, Çamlıyurt Mahallesi'ni Ziyaret Etti, System.String[]
AK Parti'den yeniden aday gösterilen Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için çalışmalara başladı.

AK Parti İlçe Başkanı Avni Adanur ile Çamlıyurt Mahallesi'ni ziyaret eden Sağıroğlu, burada yaptığı açıklamada, yeniden AK Parti'den aday gösterildiğini anımsatarak, "Aday olmakla birlikte belediye başkanı olunmuyor. Yeniden sizlerin desteğine ihtiyacımız var." dedi.

Sağıroğlu, mega projeleri hayata geçirmek için yeniden bu göreve talih olduğunu ifade ederek, "Trabzon'umuzun parlayan yıldızı Yomra'mıza büyük projeler yakışır. Sizlerin destekleriyle bu büyük projelerimizi Yomra'mıza kazandırmak istiyoruz. Bu projelere de ilk günkü aşkla 'Bismillah' diyor, tüm vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:58 Kaynak: AA

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