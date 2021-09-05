Başkan Sağlam'dan belediye filosuna 6 yeni araç - Son Dakika

Erzurum Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam, belediye filosuna 6 yeni araç satın aldıklarını duyurdu.

Başkan Sağlam, "Göreve başladığımız günden bugüne rağmen mali disiplini sağlayarak, belediyemizin dişinden tırnağından artırdığımızla yeni araçlarımızı, tek bir kuruş kredi kullanmadan, peşin olarak satın almış bulunuyoruz. Belediyemize yeni aldığımız 1 adet tam donanımlı Cenaze nakil aracı 1 adet tam donanımlı et nakil aracı 1 adet asfalt silindiri 1 adet zabıta aracı 2 adet forklift iş makinasının toplam maliyeti yaklaşık 1 milyon 500 bin TL bu araçların belediye araç parkuruna katılması güçlü bir Horasan Belediyesi'nin başlangıcını ifade etmektedir" dedi.

Yeni alınan araçlarla Horasan Belediyesi araç filosunun daha da güçlendiğini söyleyen Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam, amaçlarının vatandaşa en iyi biçimde hizmet vermek olduğunu söyledi.

Araç filosunu güçlendirmeye devam edeceklerini ifade eden Sağlam, yeni alınan araçlarla daha güzel hizmetler sunulacağını vurgulayarak, "Hizmetlerimizin daha hızlı bir şekilde yürütülmesi için araç filomuzu genişletiyoruz. İlçemize uzun yıllar hizmet verecek araçlarımız, çalışmalarımızda bizlere büyük kolaylık sağlayacak. Çalışma arkadaşlarımızın işini kolaylaştırabilmek, vatandaşlarımıza da hızlı bir şekilde hizmet verecektir. Bu bağlamda yeni araçlarımız ilçemize Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ERZURUM