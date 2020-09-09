Başkan Şahan: "Badem fiyatları beklentinin altında" - Son Dakika

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan, Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açıklanan 2020 yılı ham badem fiyatları badem üreticilerini memnun etmediğini söyledi.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan, üretici girdilerin yüzde 100 artmasına rağmen 43-44 TL olarak açıklanan fiyatın üreticiye yapılan bir haksızlık olduğunu savundu.

Başkan Şahan, "Şu an açıklanan fiyat geçen yıl açıklanan fiyatın altındadır. Üreticimiz geçen yıl 45 ile 48 TL arasında bademini satmıştır. Girdi fiyatları yüzde 100 artarken badem fiyatlarının düşürülmesi badem üreticilerini mağdur etmiştir. Tarım Kredi Birlik A.Ş. badem üreticilerimize yaşatmış olduğu bu mağduriyeti görmelerini, açıklamış oldukları fiyatı yeniden gözden geçirerek beklentiye cevap vermelerini istiyoruz" dedi.

Başkan Şahan, "Adıyaman'da badem iyi bir trend yakalamışken işçilerimiz il dışına çıkmadan memleketinde iş bulabiliyorken yeniden fındık, patates, pamuk, kayısı işçiliği için il il gezerek yollara düşüp kazalar geçirip can vermeye devam mı etsin? Ziraat odası olarak üreticimize dayatılan bu fiyatı kabul etmiyoruz. Badem üreticilerimizin yanındayız" diye konuştu. - ADIYAMAN