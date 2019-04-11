Son Dakika Haberleri: Başkan Şahan'dan Çiftçilere Yağış Uyarısı

Başkan Şahan'dan Çiftçilere Yağış Uyarısı

1 saat önce

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, aşırı yağışlar nedeniyle yaşanabilecek verim kaybının önüne geçmeleri için çiftçileri uyardı.

Başkan Şahan'dan Çiftçilere Yağış Uyarısı, System.String[]
Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, aşırı yağışlar nedeniyle yaşanabilecek verim kaybının önüne geçmeleri için çiftçileri uyardı.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, yağışların normalin üzerinde olduğu bir mevsim yaşandığını belirterek, verim konusunda dikkatli olmak gerektiğini söyledi.

Salih Şahan çiftçileri uyardığı açıklamasında, "Yağışların normalin üzerinde yağması barajlarımızın doluluk oranına kavuşmasını sağladı. Ancak yağışların sürekli ve çok olmasından dolayı ekinlere ciddi bir hastalık getirdi. Bu konuda çiftçilerimizin mutlaka il ve ilçe tarım ve tarım müdürlüklerinin elemanlarının sahaya inmeleri ve onların yazacağı reçeteye göre ilaçlama yapmaları gerekiyor. Aksi halde üründe ciddi verim kaybı yaşayabilirler. Böyle olunca çiftçimiz mağduriyet yaşayabilir. Aşırı yağışlar pas hastalığı, nohutlarda kuruma meydana getiriyor. Çiftçilerimiz zamanında mücadele başlatırsa verim kaybı olmaz.

Meyveler konusunda ise son iki günde Kahta ve Adıyaman merkezde yağan şiddetli yağış ve dolu meyve bahçelerimiz çiçekleme döneminde olduğu için ciddi zarar oluştu. Son 30 yılın en fazla yağışı yağdı" diye konuştu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:33 Kaynak: İHA
Adıyaman, Güncel
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