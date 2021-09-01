Başkan Şahbaz: "METEM kararlarının iptali ile ilgili önergemizi verdik" - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, METEM tesisleri sosyal ve idari tesis alanı kullanımlı alanın fonksiyon değişikliği ile ilgili Belediye Meclis kararlarının iptali ile ilgili önergelerini Belediye Meclis Başkanlığına sunduklarını ifade etti.

CHP Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm Türkiye'nin sokağa çıkma yasağı uygulanan pandemi baskısı altında olduğu Mayıs 2020 tarihinde olağanüstü Belediye Meclis toplantısı yapılarak, eksik ve yanlış bilgilendirmenin etkisi altında karar alınmıştır. Bu kararın ileride telafisi mümkün olmayacak kamu zararına neden olacağı muhakkaktır. Kamu yararı denilerek geçirilen bu kararla kamu yararı ile alakası olmayan, alanın yap sata, ranta açılması söz konusudur. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26/1-2-3 maddelerine ve 26/1-2-5 maddelerine aykırı olduğu müfettiş sorgulamasında tarafımızca da saptanmıştır. İlgili mevzuata aykırı kararların iptal edilerek, hukuka aykırılığın oluşabilecek kamusal zararın önlenmesi amacıyla bugün Belediye Meclis gündemine alınmasını Cumhuriyet Halk Partisi olarak talep ediyoruz. Yasal kovuşturma süreci tamamlanmadan ve gerekli ruhsatlar alınmamışken hiçbir işlemin söz konusu olmadığı bu süreçte yangından kaçırır gibi asırlık ağaçların kesilmesi kamuoyu vicdanını yaralamıştır. Burada yapılmak istenen proje kamu yararına olabilecek sosyal ve kültürel bir tesis değil bir rant projesidir. İkinci bir bal tutanlar projesi mi yapılmak istenmektedir? Verdiğimiz önergenin gündeme alınması ve alanların plan tadilatının iptal edilerek önceki haline getirilmesini Belediye Meclisinden talep ediyoruz. Komisyonda karara onay verip mecliste çekimser oy kullanan AKP gurubu ve onay veren MHP gurubunun samimiyetlerini bugünkü Belediye Meclis toplantısında ortaya koymalarını bekliyoruz" dedi. - KÜTAHYA