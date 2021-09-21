Kadın başına Avrupa Birliğini dize getirdi - Son Dakika

Kadın başına Avrupa Birliğini dize getirdi
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, halat çekme yarışında AB Türkiye Delegazyon Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut'u diza getirdi
GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut'u 'Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında düzenlenen halat çekme yarışmasında dize getirdi.
"Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Gaziantep'te düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Etkinliklere katılan AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte halat çekme yarışmasına tutuştu. Yarışmada, Fatma Şahin var gücüyle halata asılınca Landrut pes etti. Fatma Şahin'in gücü karşısında kısa süreliğine şaşkınlık yaşayan Landrut, Fatma Şahin'i alkışlayarak kutladı. Hızını alamayan Fatma Şahin ise kazandığına emin olduktan sonra halatı bırakarak, rakibini alkışladı.
Alandaki vatandaşlarda alkışlayarak, Fatma Şahin'i kutladı, Landrut'a destek verdi.
Halat çekme yarışını kaybeden Landrut ise Fatma Şahin'i kutlayarak "Türkiye" sloganı attı.
Kaynak: İHA
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