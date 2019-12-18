Başkan Şahin ASKF üyeleriyle yemek programında buluştu - Son Dakika

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) üyeleri ve yemek programında bir araya geldi.



Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen buluşmada bir konuşma yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin amatör spor kulüplerinin gayret ve cefakarlığına değindi. Şahin, "Profesyonel anlamda sporla ilgilenenler bu işin sefasını çekerken, birçok fedakarlık ile amatör sporu ayakta tutanlar ise bu işin cefasını çekiyorlar. Amatör sporda asıl yükü taşıyanlar sizlersiniz. Bizler sadece sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şahsım olarak spora ve amatör spor kulüplerinin faaliyetlerine önem veriyorum. Çünkü amatör spor kulüpleri çocuklarımız ve yetişkinlerin sporun güzelliğiyle buluşmasını sağlıyor. Sağlıklı ve ahlaklı bireylerin oluşmasında büyük payları var. Bilecik Belediyesi olarak bizler de bu anlamda sizlere imkanlarımız ölçüsünde katkı vermeye çalışacağız" dedi.



Amatör spor kulüpleri arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen programda konuşan ASKF Başkanı Tosun ise misafirperverliği ve katkıları dolayısıyla Belediye Başkanı Semih Şahin'e teşekkür ederek, "Sağ olsun Belediye Başkanımız Semih Şahin'in davetiyle bir araya geldik. Belirli takvim dahilinde düzenlediğimiz bu buluşmaların amacı hem spor için fikir alışverişinde bulunmak hem de aramızdaki birlik ve beraberliği pekiştirmektir. ASKF olarak gerçekten bizler en büyük desteği belediye başkanlarımızdan görüyoruz. İnşallah önümüzdeki ay Osmaneli'nde buluşacağız" ifadelerine yer verdi.



Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise konuşmasında programın düzenlenmesinde katkısı olan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e teşekkür ederek, yapılması planlanan faaliyetler hakkında tavsiye ve tecrübelerini anlattı.



Programa, Belediye Başkanı Semih Şahin, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Belediye Başkan Yardımcısı ve Bilecik Belediyespor Gençlik Kulübü Derneği Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecikspor Kulüp Başkanı Aydın Avcı, ASKF Futbol İl Temsilcisi Engin Toka, ASKF Başkanı Nusret Tosun ve kulüp temsilcileri katıldı. - BİLECİK