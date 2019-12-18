Başkan Şahin ASKF üyeleriyle yemek programında buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Şahin ASKF üyeleriyle yemek programında buluştu - Son Dakika

Başkan Şahin ASKF üyeleriyle yemek programında buluştu

7 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) üyeleri ve yemek programında bir araya geldi.

Başkan Şahin ASKF üyeleriyle yemek programında buluştu, System.String[]

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) üyeleri ve yemek programında bir araya geldi.


Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen buluşmada bir konuşma yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin amatör spor kulüplerinin gayret ve cefakarlığına değindi. Şahin, "Profesyonel anlamda sporla ilgilenenler bu işin sefasını çekerken, birçok fedakarlık ile amatör sporu ayakta tutanlar ise bu işin cefasını çekiyorlar. Amatör sporda asıl yükü taşıyanlar sizlersiniz. Bizler sadece sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şahsım olarak spora ve amatör spor kulüplerinin faaliyetlerine önem veriyorum. Çünkü amatör spor kulüpleri çocuklarımız ve yetişkinlerin sporun güzelliğiyle buluşmasını sağlıyor. Sağlıklı ve ahlaklı bireylerin oluşmasında büyük payları var. Bilecik Belediyesi olarak bizler de bu anlamda sizlere imkanlarımız ölçüsünde katkı vermeye çalışacağız" dedi.


Amatör spor kulüpleri arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen programda konuşan ASKF Başkanı Tosun ise misafirperverliği ve katkıları dolayısıyla Belediye Başkanı Semih Şahin'e teşekkür ederek, "Sağ olsun Belediye Başkanımız Semih Şahin'in davetiyle bir araya geldik. Belirli takvim dahilinde düzenlediğimiz bu buluşmaların amacı hem spor için fikir alışverişinde bulunmak hem de aramızdaki birlik ve beraberliği pekiştirmektir. ASKF olarak gerçekten bizler en büyük desteği belediye başkanlarımızdan görüyoruz. İnşallah önümüzdeki ay Osmaneli'nde buluşacağız" ifadelerine yer verdi.


Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise konuşmasında programın düzenlenmesinde katkısı olan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e teşekkür ederek, yapılması planlanan faaliyetler hakkında tavsiye ve tecrübelerini anlattı.


Programa, Belediye Başkanı Semih Şahin, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Belediye Başkan Yardımcısı ve Bilecik Belediyespor Gençlik Kulübü Derneği Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecikspor Kulüp Başkanı Aydın Avcı, ASKF Futbol İl Temsilcisi Engin Toka, ASKF Başkanı Nusret Tosun ve kulüp temsilcileri katıldı. - BİLECİK

Şeyh Edebali, Semih Şahin, Osmaneli, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı!
Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu

Son Dakika Haberleri
18:20 BERKAY İŞLEV'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ÇATIŞMA KAMERADA - Son Dakika
18:20 Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
18:20 Galatasaray'da aralık ayı divanı sona erdi - Son Dakika
18:20 Gömeç'te Roman Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
18:20 Çad'da Boko Haram sivillere saldırdı: 14 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 18:24:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Şahin ASKF üyeleriyle yemek programında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]