Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin: "Atakum'da Aday Değişikliği Başarı ve Başarısızlıkla Alakalı Değil, Siyasi Bir Karar"

Başkan Şahin: "Atakum'da Aday Değişikliği Başarı ve Başarısızlıkla Alakalı Değil, Siyasi Bir Karar"

1 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "İshak Taşçı başkanımız gerçekten Atakum'da çok güzel hizmetler yaptı.

Başkan Şahin:
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "İshak Taşçı başkanımız gerçekten Atakum'da çok güzel hizmetler yaptı. Aday değişikliği başarı ve başarısızlıkla alakalı değil, siyasi bir karar oldu" dedi.

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve AK Parti İlçe Başkanı Haluk Köksoy ile birlikte Yalı Kafede düzenlenen kahvaltı programında muhtarlarla buluştu. Programa katılan muhtarlarla tek tek tokalaşan Başkan Zihni Şahin, "Demokrasimizin temel taşı olan mahalle muhtarlarımız ile bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyiz. İlçemiz adına alacağımız kararlarda daima muhtarlarımızla işbirliği içerisinde olma hassasiyeti taşıyoruz. Sadece yerel seçimlerde değil inşallah daima el ele vereceğiz ve kazanan Atakumumuz olacak" diye konuştu.

"Taşın altına vücudumuzu koyduk"

Başkan Zihni Şahin yaptığı konuşmada ise Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yaptıklarını anlattı, ardından Atakum ilçesi ile ilgili proje ve yatırım planlarını muhtarlarla paylaştı. Şahin, "Göreve geldikten sonra amacımız Samsun'da her şeyden önce gerekli olan birlik ve beraberliği gerçekleştirmekti. İlçe belediye başkanlarımızla tek yürek olduk. Her işte başarılı olmak için bir ve beraber olmak gerekir. Samsun'un az çok problemlerini biliyorduk fakat buraya geldikten sonra gerek muhtarlarımız gerekse sivil topum örgütlerimiz ile bir araya gelerek ilin tüm problemlerini masaya yatırdık. Taşın altına elimizi değil vücudumuzu koyarak mücadele ettik. Samsun'da kangren haline gelmiş birçok sorunu, taraflarıyla bir araya gelerek çözdük" şeklinde konuştu.

"Atakum'a hizmet etmek onurdur"

Muhtarların, yerel yönetimler ile mahalleler arasında bir köprü görevi gördüğüne dikkati çeken Başkan Şahin, "Bizler seçildiğimizde halkın problemlerini ileteceği muhtarlarımızla beraber yolumuza devam edeceğiz. Aday olan tüm muhtarlara başarılar diliyorum. İnşallah seçildiğimizde sizlerle halkın beklentileri doğrultusunda hizmetimize devam edeceğiz. Atakum gelişimini sürdüren bir ilçe. Atakum gerçekten Cenab-ı Allah'ın her türlü güzelliği verdiği bir yer. Böyle bir yere hizmet etmek hepimiz için büyük bir onurdur" ifadelerini kullandı.

"Her partiden vatandaşımız destek verecek"

Konuşmasının son bölümünde Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya da değinen Başkan Zihni Şahin şunları söyledi: "İshak Taşçı başkanımız gerçekten Atakum'da çok güzel hizmetler yaptı. Aday değişikliği başarı ve başarısızlıkla alakalı değil, siyasi bir karar oldu. İshak Taşçı daima bizim yanımızda olacak. Bizi bilenler bilir. Biz hiç bir zaman siyasi görüşünden dolayı insanları ötekileştirmeden yolumuza devam ettik. Ben inanıyorum ki CHP'den de, İyi Parti ve diğer partilerden de bize destek veren vatandaşımız olacak. Arayıp destek vereceklerini söyleyenler oluyor. Sizin desteğinizle inşallah güçlü bir meclisle belediyeyi kazanırız ve yolumuza devam ederiz. Atakum'da çok iş yapıldı ama Atakumlunun geleceğini çok daha iyi bir şekilde kurmak da hepimizin görevi olacak." - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:09 Kaynak: İHA

Zihni Şahin, İshak Taşçı, Atakum, Güncel
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